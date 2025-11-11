مصرع شاب في حادث انفجار إطار لودر أثناء إصلاحه بالوادي الجديد

18 حجم الخط

لقى شاب مصرعه في انفجار إطار لودر، اليوم الثلاثاء، بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

,تبين وفاة مصطفى محمود أحمد، 25 عامًا، مقيم بمدينة الخارجة إثر انفجار إطار لودر في وجهه وجسده خلال إصلاح الإطار في ورشة بجوار مجمع النور جنوب مدينة الخارجة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

