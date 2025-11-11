الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
حوادث

مصرع شاب في حادث انفجار إطار لودر أثناء إصلاحه بالوادي الجديد

مديرية أمن الوادي
مديرية أمن الوادي الجديد، فيتو
 لقى شاب مصرعه في انفجار إطار لودر، اليوم الثلاثاء، بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد 
تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي. 
,تبين وفاة مصطفى محمود أحمد، 25 عامًا، مقيم بمدينة الخارجة إثر انفجار إطار لودر في وجهه وجسده خلال إصلاح الإطار في ورشة بجوار مجمع النور جنوب مدينة الخارجة. 
انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الوادى الجديد أمن الوادى الجديد تحرير محضر سيارات الإسعاف شرطة النجدة محافظة الوادى الجديد مستشفى الخارجة التخصصي

