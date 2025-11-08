السبت 08 نوفمبر 2025
خارج الحدود

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان: الفاشر تنزف ويجب التحرك فورا لوقف العنف

الفاشر، فيتو
الفاشر، فيتو
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، إن مدينة الفاشر في السودان تنزف ويجب التحرك الآن لوقف العنف وحماية المدنيين.

 

فظائع على نطاق لا يمكن تصوره

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان: الفاشر شهدت تصعيدا بالهجمات الوحشية على مدى الأيام الـ10 الماضية.. الفاشر مدينة يغمرها الحزن والمدنيون يعيشون فظائع على نطاق لا يمكن تصوره.

وتابع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "مئات قتلوا في الفاشر بينهم نساء وأطفال وجرحى لجأوا إلى المستشفيات.. آلاف اعتقلوا في الفاشر بينهم كوادر طبية وصحفيون.. لا طرق آمنة لمغادرة الفاشر وهناك مخاطر جسيمة تهدد من بقوا محاصرين في المدينة".

 

هجوم منهجي على الحياة الإنسانية والكرامة

واستكمل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "ما نشهده في الفاشر ليس فوضى بل هجوم منهجي على الحياة الإنسانية والكرامة.. كثيرا ما ترتكب هجمات وحشية على أساس عرقي في الفاشر.. نواصل توثيق الانتهاكات بالفاشر رغم انقطاع الاتصالات وصعوبة الوصول للمصادر.. والمساءلة هي الطريق الوحيد لمنع تكرار الفظائع بالفاشر وعلى العالم التحرك الآن".

