الادعاء التركي يطالب بتوقيع عقوبة السجن 2430 عاما على عمدة إسطنبول

ذكرت شبكة "تي آر تي" أن الادعاء التركي طالب بتوقيع عقوبة السجن 2430 عاما على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بعد نحو 8 أشهر من اعتقاله.

تأسيس وقيادة منظمة إجرامية والرشوة وغسل الأموال بالإضافة إلى تهم أخرى

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول إن لائحة الاتهام تتضمن تهما بتأسيس وقيادة منظمة إجرامية والرشوة وغسل الأموال بالإضافة إلى تهم أخرى.

وقال محامي من حزب إمام أوغلو لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة مطلقا، وأنه يتوقع تبرئة موكله في المحكمة.

ويعد إمام أوغلو، الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري، منافسا بارزا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

القضاء على أقوى حزب معارض في البلاد

ويرى المنتقدون أن هذا الإجراء القانوني ضد إمام أوغلو يمثل محاولة مقصودة من جانب الحكومة للقضاء على أقوى حزب معارض في البلاد.

وذكرت شبكة سي إن إن أن لائحة الاتهام تتألف من 3900 صفحة، وتشمل 402 مشتبها بهم.

ويذكر أنه تم إلقاء القبض على إمام أوغلو في مارس الماضي، وعزل من منصبه لاتهامه بالإرهاب والفساد. ويخضع للاحتجاز منذ ذلك الحين. وأثار القبض على إمام أوغلو وعزله أكبر احتجاجات تشهدها تركيا منذ أكثر من 10 أعوام.

