مسؤول أوكراني يصل إلى إسطنبول لإجراء مفاوضات تبادل الأسرى

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن أمين مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني رستم عمروف وصل إلى مدينة إسطنبول التركية لعقد اجتماعات جديدة بشأن تبادل الأسرى.

عمروف يصل إلى إسطنبول لإجراء مفاوضات تبادل الأسرى

وكتب عمروف عبر قناته على "تلجرام": "وصلت للتو إلى إسطنبول، سأعمل في تركيا والشرق الأوسط هذه الأيام لإتمام عملية تبادل الأسرى".



وأضاف المسؤول الأوكراني: "ستكون هناك اجتماعات في الأيام المقبلة، وخاصة في تركيا، والهدف القادم هو تحديدا استئناف تبادل الأسرى".

صفقات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

يذكر أن روسيا وأوكرانيا أجرتا ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن تبادل الأسرى، وتسليم جثث الجنود الأوكرانيين القتلى، وتبادل مسوّدتي مذكرتين لتسوية النزاع.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد صرح سابقا أن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا، بينما لم تتلق موسكو بعد ردا من كييف على اقتراح إنشاء مجموعات عمل للنظر في القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية، والذي تقدم به الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المفاوضات في إسطنبول في يوليو الماضي.

