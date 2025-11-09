وفد الحكومة الأفغانية يشارك في محادثات إسطنبول بتوجيه من القيادة العليا

18 حجم الخط

أعلنت الخارجية الأفغانية، اليوم السبت، أن وفد الحكومة الأفغانية شارك في محادثات إسطنبول بتوجيه من القيادة العليا وبنية صادقة للحل، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأفادت الخارجية الأفغانية: الجانب الباكستاني لم يبد استعدادا لتحمل أي التزامات خلال الجولة الثالثة من المفاوضات

كماا أو ضحت غياب تجاوب باكستان حال دون التوصل إلى نتائج ملموسة في محادثات إسطنبول.

وكانت أعلنت حكومة طالبان التي تقود أفغانستان، أمس السبت، فشل آخر جولة من محادثات السلام مع باكستان في تركيا، وحملت مسؤولية الإخفاق لنهج إسلام آباد "غير المسؤول وغير المتعاون".

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعي: "خلال المناقشات حاول الجانب الباكستاني إلقاء مسؤولية أمنه بالكامل على عاتق الحكومة الأفغانية، بينما لم يبد أي استعداد لتحمل مسؤولية أمن أفغانستان أو أمنه".

وأضاف: "الموقف غير المسؤول وغير المتعاون للوفد الباكستاني لم يفض إلى أي نتيجة، رغم النوايا الطيبة لإمارة أفغانستان الإسلامية وجهود الوسطاء".

ولم تعلق إسلام آباد بشكل فوري.

وكان وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار، قد لمح قبل يوم إلى فشل المفاوضات، قائلا إن المسؤولية تقع على عاتق كابل للوفاء بتعهداتها بمحاربة الإرهاب "وهو ما فشلت فيه حتى الآن".

وأضاف: "ستواصل باكستان ممارسة كافة الخيارات الضرورية لحماية أمن شعبها وسيادتها".

