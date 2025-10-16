رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 41 (مكرر) الصادر في 13 أكتوبر 2025، قرارين جديدين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بإنشاء منطقة تكنولوجية، وبتعديل النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3722 لسنة 2025، بشأن الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بإنشاء منطقة تكنولوجية علـى مـساحة 48.2 فدان تقريبًا تعادل 202488 متر مربع كائنة داخل المدينة الفضائية التابعـة للوكالـة، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3723 لسنة 2025، بتعديل النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وقواعد وإجراءات تنظيم العمل به.

