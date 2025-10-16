الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 41 (مكرر) الصادر في 13 أكتوبر 2025، قرارين جديدين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بإنشاء منطقة تكنولوجية، وبتعديل النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3722 لسنة 2025، بشأن الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بإنشاء منطقة تكنولوجية علـى مـساحة 48.2 فدان تقريبًا تعادل 202488 متر مربع كائنة داخل المدينة الفضائية التابعـة للوكالـة، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3723 لسنة 2025، بتعديل النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وقواعد وإجراءات تنظيم العمل به.

 

 

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات مهمة بشأن المياه

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية قرارين جديدين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكالة الفضاء المصرية المركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية المنازعات المالية غير المصرفية

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات مهمة بشأن المياه

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم

منها إسقاط الجنسية عن مصريين ونزع ملكية أراض، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

الأكثر قراءة

مصدر لـ"فيتو": زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانات البوتاجاز 50 جنيها

طبعا هيكون في زيادة، شعبة المخابز تحسم أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد ارتفاع الوقود

مصادر تكشف قيمة الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار

خدمات النقل الدولي: زيادة في أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود

زيادة البنزين والسولار، محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (صور)

سفاح كي جي تو، تفاصيل مأساوية في مقتل طفل الإسماعيلية وتقطيع جثته على يد زميله بطريقة فيلم "ديكستر"

قبل إعلان زيادة البنزين والسولار رسميا، روشتة ترشيد الوقود في سيارتك

قبل الزيادة المتوقعة، أسعار البنزين اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

قرارات وزير التعليم لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق معايير الجودة بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية