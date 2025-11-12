قوات الاحتلال تقتحم بلدة الرام شمال القدس وتطلق قنابل غاز على عمال فلسطينيين

18 حجم الخط

أعلنت قوات الاحتلال اقتحام بلدة الرام شمال القدس المحتلة وإطلاق قنابل غاز على عمال فلسطينيين.

كما اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

جولات استفزازية في باحات الأقصى

وذكرت محافظة القدس فى بيان، أن 920 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

اقتحام مدينة قلقيلية من قبل الاحتلال

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة قلقيلية.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية من المدينة، دون تسجيل حالات اعتقال.

