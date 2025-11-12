الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم بلدة الرام شمال القدس وتطلق قنابل غاز على عمال فلسطينيين

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
18 حجم الخط

أعلنت قوات الاحتلال اقتحام بلدة الرام شمال القدس المحتلة وإطلاق قنابل غاز على عمال فلسطينيين.

كما اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

جولات استفزازية في باحات الأقصى

وذكرت محافظة القدس فى بيان، أن 920 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

اقتحام مدينة قلقيلية من قبل الاحتلال

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة قلقيلية.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية من المدينة، دون تسجيل حالات اعتقال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال القدس المحتلة الأقصى المبارك المسجد الاقصي المبارك باحات المسجد الأقصى المبارك

مواد متعلقة

مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال

عربية مرشحة لخلافة أفيخاي أدرعي بجيش الاحتلال الإسرائيلي، من هي الكابتن إيلا؟ (صور)

وزير الحرب الإسرائيلي يقترح إغلاق إذاعة جيش الإحتلال

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

منتخب أفريقي يتصدر رقما نادرا في مونديال الناشئين

بعد تداول فيديو الواقعة، ضبط المتهم بالاعتداء على فتاة في مدخل عقار بجسر السويس

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

خدمات

المزيد

تعرف على قيمة رسوم التحويلات الدولية في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عمرة الأنصارية" استعان بها عمر بن عبد العزيز في تدوين الأحاديث

من الكبائر، الأوقاف تحذر من خطورة الرشوة على الفرد والمجتمع

الأنبياء المباركون بنص القرآن الكريم، تعرف عليهم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads