خارج الحدود

مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

جولات استفزازية في باحات الأقصى

 
وذكرت محافظة القدس فى بيان، أن 920 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

اقتحام مدينة قلقيلية من قبل الاحتلال

وفى سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية من المدينة، دون تسجيل حالات اعتقال.

