عربية مرشحة لخلافة أفيخاي أدرعي بجيش الاحتلال الإسرائيلي، من هي الكابتن إيلا؟ (صور)

ارتفعت أسهم "الكابتن إيلا" في تل أبيب لخلافة المتحدث باسم الإعلام العربي في جيش الاحتلال الإسرائيلي العقيد أفيخاى أدرعى، الذي أعلن، أمس الثلاثاء، عن تقاعده من الخدمة العسكرية.

نائب أدرعي في شعبة الاتصالات العربية،

وإيلا هي وجه معروف على منصات التواصل الاجتماعي، وضابط برتبة رائد، وتولت منصب نائب أدرعي في شعبة الاتصالات العربية، التابعة للواء المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي منذ عام 2021.

ويشير ملف إيلا واوية، أو "الكابتن إيلا"، إلى أنها عربية من مواليد 16 أكتوبر 1989، وتقيم مع أسرتها في مدينة قلنسوة الفلسطينية.

المسيرة التعليمية والأكاديمية

تلقت تعليمها في مدرسة "مستقبل"، وأنهت بها المرحلة الثانوية، لكنها حصلت على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في "الاتصالات" من الكلية الأكاديمية نتانيا، ودرجة الماجستير مع مرتبة الشرف في "الإدارة والتسويق السياسي" من مركز "هرتسليا" متعدد التخصصات.

وفي عام 2010، أسست مشروع "الحياة المشتركة"، وهي منظمة عملت على جمع العرب واليهود من أجل "خلق تفاهم وتعايش بين الثقافات".

مسيرة إيلا في الإعلام؟

وقبل التحاقها بالخدمة العسكرية في جيش الإحتلال الإسرائيلي، انخرطت في مجال الإعلام، وعملت مذيعة لمدة عامين في إذاعة "صوت نتانيا" (التابعة للكلية الوطنية في نتانيا) من خلال برنامج "بالعربي أحلى".

ورغم انشغالها في العمل الإعلامي التقليدي، فإن نشاطها لم يتوقف على مواقع التواصل الاجتماعي العربية، حتى اكتسبت شهرة كبيرة على فيس بوك، وتيك توك، وانستجرام.

وتطوعت "الكابتن إيلا" لمدة عام في "الخدمة الوطنية بمستشفى "مئير" في منطقة "كفار سابا" عام 2011، ثم تطوعت للخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2013، لتصبح أول مجندة من "منطقة المثلث"، التي تضم مدينة قلنسوة مسقط رأسها.

ونظرا لحساسية تطوعها في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أخفت الخطوة عن عائلتها والمحيطين بها كافة.

التدرج الوظيفى

وفي 2015، التحقت بدورة الضباط في الأكاديمية العسكرية الأولى، وحصلت خلالها على وسام الخدمة المتميزة من رئيس الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد حصولها على رتبة ضابط، عادت إلى القسم العربي في لواء المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تولت منصب نائب رئيس قسم الاتصالات العربية.

وفي 2018، حصلت على وسام الخدمة المتميزة من رئيس قسم العمليات، اللواء أهارون حليوة، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية (أمان) لاحقًا.

ونهاية عام 2019، أعلنت عن خدمتها العسكرية، وبدأت في إنتاج سلسلة فيديوهات "الكابتن إيلا" التثقيفية عن إسرائيل وجيش الاحتلال الإسرائيلي للناطقين بالعربية.

وفي مقابلة مع "الكابتن إيلا" خلال مؤتمر "الأمن والخدمات"، الذي نظمته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، و"معهد دراسات الأمن القومي في يوليو الماضي، قالت: "ساحة الإعلام ساحة معركة. إنها حرب لا تقل صعوبة عن غيرها".

وأضافت: "عندما نتذكر يوم 7 أكتوبر 2023، ندرك أن عناصر حماس داهمت إسرائيل وهي تحمل الكاميرات، وهدفوا من وراء ذلك إلى تغيير الوعي وبناء دائرة الكراهية. في النهاية، نحن نعمل ونكشف الحقيقة. نفضح ما يفعله الطرف الآخر ونعرض حقيقتنا، ونفعل ذلك بشجاعة".

وفي لقاء مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في يوليو الماضي، أشارت "الكابتن إيلا" إلى أنها لا تهتم بانتقادات متابعيها من العرب على التحاقها بالجيش الإسرائيلي، واعتبرت "الخوف من مواجهة الحقيقة هو المحرك أو الدافع وراء تطاول هذه الشريحة".

