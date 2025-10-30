1300 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

اقتحامات استفزازية وطقوس تلمودية

وأفادت محافظة القدس، فى بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس، بأن 1307 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

مؤسسات الهيكل المزعوم تسرع خطواتها

وتأتي عملية الاقتحام بالتزامن مع تحركات علنية ومتسارعة لجماعات الهيكل المزعوم، عبر مؤسساتها الدينية والتعليمية، ومن أبرزها مدرسة يشيفات هارهبايت، التي نشرت مؤخرا فيديوهات توثّق استعداداتها لبناء الهيكل المزعوم، بما في ذلك تدريب الكهنة على تقديم القرابين الحيوانية، وخياطة الملابس الخاصة بهم، وتصميم مجسمات هندسية تمثل شكل المعبد المزعوم، في خطوة خطيرة تهدف إلى تهيئة الرأي العام لتقبل فكرة البناء على أنقاض المسجد الأقصى.

وزير الأمن الإسرائيلى يشجع الاقتحامات

كما يواصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يسابق الزمن لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد، تشجيعه عبر تصريحاته المتطرفة جماعات الهيكل على تكثيف اقتحاماتها الجماعية لساحات المسجد والصعود إلى ما يسمى "جبل الهيكل".

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات متزايدة من قبل المستوطنين منذ بدء حرب الإبادة، ما يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لحرمة المسجد.

