قيادي ناصري: اقتحامات المسجد الأقصى تستدعي تحرك عربي وإسلامي عاجل

قال المستشار إبراهيم رمضان إبراهيم، القيادي الناصري، إن مستوطنين يهود اقتحموا صباح الأحد المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة باب المغاربة، حيث نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية.

وأوضح إبراهيم أن هذه الاقتحامات تمثل جزءًا من مسلسل مستمر من جانب الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى إلى فرض سيطرته على الشعب الفلسطيني، وكشفت عن مخطط تهويد القدس من قبل الكيان الصهيوني.

وأكد إبراهيم في تصريح لـ«فيتو» أن هذه الاعتداءات تكشف حقيقة المخططات الإسرائيلية التي تدعي محاربة المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، بينما الواقع يشير إلى استهداف القدس بكامل مكوناتها الإسلامية والمسيحية.

وأوضح أن العنصرية الإسرائيلية والاحتلال تستهدف الأمة العربية بأكملها، عبر حصار الفلسطينيين في المخيمات، وتدمير البنية التحتية والمباني في قطاع غزة لإجبارهم على التهجير خارج الأراضي الفلسطينية.

وأشار القيادي الناصري إلى أن هذه التطورات تستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا بقيادة العالم العربي والإسلامي، لردع الانتهاكات وتوفير حماية حقيقية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسئولياتهم تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، التي تمثل تهديدًا واضحًا للمواثيق الدولية المتعلقة بحرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة.

وأضاف إبراهيم أن كل الجماعات المتطرفة داخل المجتمع الإسرائيلي، إلى جانب التيارات العلمانية، توافق على ما وصفه بجرائم حكومة نتنياهو، مشيرًا إلى أن ما تقوم به إسرائيل مؤخرًا يهدف للتغطية على حالة التفكك الاجتماعي داخلها نتيجة الفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة.

وأكد أن العنف جزء من طبيعة الدولة الإسرائيلية منذ نشأتها، كونها أنشئت على أساس العصابات المسلحة وليس لديها دستور ينظم حياتها، معتبرًا أن إسرائيل منذ تأسيسها تُدار كثكنة عسكرية.

