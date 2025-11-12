ترامب يطالب ال بي بي سي بتعويض مليار دولار

18 حجم الخط

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هيئة الإذاعة البريطانية المعروفة باسم ال بي بي سي بتعويض قدره مليار دولار، لإدخالهم تعديلات علي خطابه لأنصاره في عام 2021 كأنه يحرضهم فيه علي اقتحام مبني الكونجرس الأمريكي، المعروف بإسم الكابيتول بعد خسارته في الإنتخابات الرئاسية أمام جوبايدن.



وترجع أحداث هذه القضية إلى فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2021 والتي تقدم فيها ترامب لفترة رئاسية ثانية أمام منافسه جو بايدن، وجاءت النتيجة لصالح بايدن وشكك ترامب في فرز الأصوات لصالح بايدن، وحاول أنصاره اقتحام مبني الكابيتول احتجاجا علي هذه النتيجة..

وكان ترمب قد أجري حديثا مع ال بي بي سي في برنامج وثائقي اسمه (بانوراما) دعا أنصاره إلي دعم أعضاء الكونجرس باعتبارهم السلطة التشريعية للحكومة الفيدرالية الأمريكية، وعندما أذيع البرنامج تبين أنه تم عمل مونتاج لتعديل الخطاب، كأن ترامب يدعو أنصاره لاقتحام الكابيتول احتجاجا على سقوطه في الانتخابات، والمطالبة بإعادة فرز الأصوات..

وعرفت هذه القضية في ذلك الوقت بقضية اقتحام الكابيتول، وأحيل ترامب للمحاكمة بهذه التهمة، وبدا فريق الدفاع في إعداد مرافعاتهم لنفي تهمة التحريض عن ترامب، إلى أن اكتشفوا أن من بين أدلة الاتهام الشريط الذي بثته ال بي بي سي في البرنامج الوثائقي عن ترامب، والذي تم التلاعب فيه ليظهر ترامب على أنه المحرض لأنصاره باقتحام المبني.



وتصاعدت هذه الأزمة التي تؤثر علي سمعة هيئة الإذاعة البريطانية باعتبارها الهيئة الأكثر شهرة في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني على مستوي العالم، حيث بدأت إرسالها الإذاعي في 14 نوفمبر عام 1922، وبدأت البث التلفزيوني في 2 نوفمبر عام 1936..

واكتسبت شهرة عالمية لفترة طويلة، لأنها المحطة الأكثر سرعة ودقة وكفاءة في بث الأخبار والصور لأهم الأحداث العالمية من خلال شبكة مراسليها المنتشرة في أنحاء العالم، وأصبحت علامة بارزة في تا ريخ المملكة المتحدة.

ومع تصاعد هذه الأزمة بعد أن أعطي ترامب مهلة ل بي بي سي حتي يوم بعد غد الجمعة للإعتذار والإعتراف بهذه الجريمة، أو دفع المليار دولار، تقدم مدير عام الهيئة ورئيسة قسم الأخبار باستقالتهما من منصبيهما لتحملهما هذه المسئولية، بينما يبحث رئيس الوزراء البريطاني ستارمر كيفية الخروج من هذه الأزمة، التي تؤثر علي تاريخ وسمعة ال بي بي سي التي تميزت بها بريطانيا العظمي على مدي أكثر من مائة عام.

