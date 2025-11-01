مصر اليوم في عيد

أنظار العالم كلها تتجه اليوم إلى مصر وهي تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر معرض في العالم يضم آثارا مصرية خالصة، ترجع إلي عصر الفراعنة الذين حكموا مصر منذ أكثر من سبعة آلاف سنة، وتركوا آثارا خالدة تؤكد يوما بعد يوم أنهم سبقوا العالم الحديث في مجالات علوم الفلك والطب والتحنيط والهندسة وغيرها من العلوم، التي يحاول الباحثون في العصر الحديث اكتشاف أسرارها.



وفي الساعة السابعة من مساء اليوم يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي إفتتاح المتحف رسميا في احتفال كبير غير مسبوق، يشهده معظم رؤساء وملوك وأمراء العالم وكبار المسئولين الذين حضروا إلي مصر خصيصا، للمشاركة في هذه المناسبة التاريخية علي أرض المحروسة..

وسائل الإعلام العالمية تسابقت في الحضور إلي مصر لنقل هذا الحدث العالمي، منصة تيك توك العالمية التي يشاهدها أكثر من مليار إنسان في أنحاء العالم أعلنت أنها ستنقل هذا الإحتفال العالمي علي شبكتها علي الهواء مباشرة.



وقد استعدت مصر بكافة أجهزتها لإنجاح هذا المهرجان العالمي، واتخذت الترتيبات اللازمة لاستقبال الزائرين في مختلف المطارات، وتسهيل إجراءات دخولهم إلي مصر حتي مقار إقامتهم فيها، وشهدت الحركة السياحية والفندقية حركة غير عادية، وأصبحت نسبة الأشغال في الفنادق الكبري في القاهرة والجيزة كاملة لعدة أسابيع قادمة..

وازدانت شوارع القاهرة والجيزة والطرق المؤدية إلي المتحف بأعلام الدول المشاركة في الإحتفال، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونجوم مصر في مختلف المجالات.



المصريون خرجوا في شوارع القاهرة طوال الليلة الماضية يعبرون عن فرحتهم بهذا الحدث الكبير، ومن المتوقع أن يخرج الملايين مساء اليوم يعبرون عن فرحتهم واعتزازهم بمصريتهم وهم يشاهدون مصر محط انظار العالم، والجميع يحتفل بوجود أكبر متحف في العالم علي أرض مصر..

وتظل مصر وحضارتها التاريخية حديث العالم، ومن المتوقع أن تزيد حركة السياحة إلي مصر خلال الفترة القادمة بنسبة 40٪؜ عن العام المنصرم، حيث يتوافد السائحون من أنحاء العالم لمشاهدة المتحف المصري القديم، وتماثيل الملك رمسيس الثاني وتوت عنخ آمون والملكة نفرتيتي وأكثر من مائة ألف قطعة أثرية من آثار مصر الفرعونية تعرض لأول مرة في هذا المتحف.



وسيظل هذا المتحف المصري الكبير مصدر فخر واعتزاز لنا كمصريين، نفتخر بأن مصر تتحدث عن نفسها بتاريخها وحضارتها، وهي تواصل تقدمها ومسيرتها في العصر الحديث، وتحافظ علي مكانتها وقدراتها وإمكانياتها الهائلة بين الأمم مهما كانت التحديات التي تمر بها منطقتنا في المرحلة الراهنة.

