السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

مصر اليوم في عيد

أنظار العالم كلها تتجه اليوم إلى مصر وهي تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر معرض في العالم يضم آثارا مصرية خالصة، ترجع إلي عصر الفراعنة الذين حكموا مصر منذ أكثر من سبعة آلاف سنة، وتركوا آثارا خالدة تؤكد يوما بعد يوم أنهم سبقوا العالم الحديث في مجالات علوم الفلك والطب والتحنيط والهندسة وغيرها من العلوم، التي يحاول الباحثون في العصر الحديث اكتشاف أسرارها.


وفي الساعة السابعة من مساء اليوم يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي إفتتاح المتحف رسميا في احتفال كبير غير مسبوق، يشهده معظم رؤساء وملوك وأمراء العالم وكبار المسئولين الذين حضروا إلي مصر خصيصا، للمشاركة في هذه المناسبة التاريخية علي أرض المحروسة.. 

 

وسائل الإعلام العالمية تسابقت في الحضور إلي مصر لنقل هذا الحدث العالمي، منصة تيك توك العالمية التي يشاهدها أكثر من مليار إنسان في أنحاء العالم أعلنت أنها ستنقل هذا الإحتفال العالمي علي شبكتها علي الهواء مباشرة.


وقد استعدت مصر بكافة أجهزتها لإنجاح هذا المهرجان العالمي، واتخذت الترتيبات اللازمة لاستقبال الزائرين في مختلف المطارات، وتسهيل إجراءات دخولهم إلي مصر حتي مقار إقامتهم فيها، وشهدت الحركة السياحية والفندقية حركة غير عادية، وأصبحت نسبة الأشغال في الفنادق الكبري في القاهرة والجيزة  كاملة لعدة أسابيع قادمة.. 

وازدانت شوارع القاهرة والجيزة والطرق المؤدية إلي المتحف بأعلام الدول المشاركة في الإحتفال، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونجوم مصر في مختلف المجالات.


المصريون خرجوا في شوارع القاهرة طوال الليلة الماضية يعبرون عن فرحتهم بهذا الحدث الكبير، ومن المتوقع أن يخرج الملايين مساء اليوم يعبرون عن فرحتهم واعتزازهم بمصريتهم وهم يشاهدون مصر محط انظار العالم، والجميع يحتفل بوجود أكبر متحف في العالم علي أرض مصر..

 

وتظل مصر وحضارتها التاريخية حديث العالم، ومن المتوقع أن تزيد حركة السياحة إلي مصر خلال الفترة القادمة بنسبة 40٪؜ عن العام المنصرم، حيث يتوافد السائحون من أنحاء العالم لمشاهدة المتحف المصري القديم، وتماثيل الملك رمسيس الثاني وتوت عنخ آمون والملكة نفرتيتي وأكثر من مائة ألف قطعة أثرية من آثار مصر الفرعونية تعرض لأول مرة في هذا المتحف.
 

افتتاح المتحف المصري الكبير

قمة شرم الشيخ وعودة الرهائن

وسيظل هذا المتحف المصري الكبير مصدر فخر واعتزاز لنا كمصريين، نفتخر بأن مصر تتحدث عن نفسها بتاريخها وحضارتها، وهي تواصل تقدمها ومسيرتها في العصر الحديث، وتحافظ علي مكانتها وقدراتها وإمكانياتها الهائلة بين الأمم مهما كانت التحديات التي تمر بها منطقتنا في المرحلة الراهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افتتاح المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي المتحف المصري الكبير الفراعنة مصر تتحدث عن نفسها وسائل الاعلام العالمية فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالله حسن

مواد متعلقة

ثغرة الدفرسوار وعملية السلام

الضربة الجوية والطريق إلى نصر أكتوبر العظيم (2)

الضربة الجوية والطريق إلى نصر أكتوبر العظيم

المفاجأة الكبرى في نصر أكتوبر

السادس من أكتوبر يوم العبور العظيم (3)

الأكثر قراءة

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 13

بدء وصول رؤساء ووفود العالم للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

بعد الافتتاح الرسمي، أسعار ومواعيد زيارة المتحف المصري الكبير

عملات وطوابع تذكارية تجسد عراقة المتحف المصري الكبير وفخامة افتتاحه

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

رسالة السيسي لضيوف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

يصل إلى 6 جنيهات، انخفاض مبشر في سعر الفراخ اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

مجلس النواب ينظر تقارير 9 اتفاقيات دولية غدًا، تعرف عليها

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب قراءة سورة البقرة كاملة لتحصيل فضلها

قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، الأزهر يوضح موقف الإسلام من الآثار والحضارات السابقة

تفسير رؤية العطر في المنام وعلاقتها بسعة الرزق والبركة في المال

المزيد
الجريدة الرسمية