المتحف المصري الكبير قمة متاحف العالم

18 حجم الخط

بعد الاحتفال المبهر بافتتاح المتحف المصري الكبير الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور 79 من رؤساء وملوك وأمراء من مختلف دول العالم العربية والأجنبية، وشاهده أكثر من مليار إنسان عبر الأقمار الإصطناعية، أصبح هذا المتحف علي قمة متاحف العالم بمحتوياته من تماثيل للملوك الفراعنة مثل رسيس الثاني وتوت عنخ آمون ونفرتيتي، وأكثر من مائة ألف قطعة أثرية تعرض لأول مرة..

ويكتشف الزائرون خاصة الأجانب أن المتاحف التي يزورونها في بلادهم خاصة فرنسا وأمريكا وإنجلترا وأسبانيا وغيرها تتضاءل بمحتوياتها مقارنة بحجم وكمية الآثار الموجودة في هذا المتحف المصري، وما ينقله لهم عن تاريخ الملوك والملكات الذين خلدوا بتماثيلهم وملابسهم التي لازالت قائمة حتي الآن منذ أكثر من سبعة آلاف سنة..

ليكون هذا المتحف علي قمة هذه المتاحف التي تضم قطعة أو قطعتين علي الأكثر من تاريخ الحضارة المصرية القديمة، ومن المتوقع أن يحقق هذا المتحف قفزة هائلة في حركة السياحة وأعداد السائحين إلي مصر في الفترة القادمة.



وكان المتحف أمس علي موعد مع التاريخ ليشهد زحف الآلاف من الزائرين الأجانب والعرب والمصريين الذين توافدوا عليه منذ الساعات الأولي للصباح، في يوم الجمعة العطلة الرسمية للمصريين، بالإضافة للزائرين العرب والأجانب الذين خططوا في برنامجهم السياحي في مصر زيارة المتحف في هذا اليوم..

وتواصل الزحف إلي المتحف منذ الساعات الأولي من الصباح وما هي إلا سويعات قليلة حتي أعلنت إدارة المتحف إستكمال الحد الأقصي من الزوار، سواء القادمين بحجوزات عن طريق الشركات السياحية أو الحجز علي الإنترنت أو شبكات التواصل الإجتماعي، وأغلق المتحف أبوابه ليستوعب آلاف الزائرين واستكمال جولاتهم داخل المتحف..

وفوجيء آلاف الزائرين بهذا الموقف، فانطلقوا سيرا علي الأقدام إلي الهرم الأكبر، ونقلت محطات التفزيون المصرية والعربية والأجنبية علي الهواء مباشرة آلاف الزائرين وقد ملأوا الطرق المؤدية للأهرامات الثلاثة..

في مشهد فريد نشهده لأول مرة بهذه الأعداد الكبيرة، الذين حضروا للنزهة وتعويض زيارتهم للمتحف الكبير، وقضوا يومهم وهم حول الأهرامات الثلاثة في ضيافة الملوك خوفو وخفرع ومنقرع، وأمامهم تمثال ابو الهول، وقضوا يوما جميلا بالقرب من المتحف حتي تتاح لهم زيارته في يوم آخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.