أول مسلم يفوز بمنصب عمدة نيويورك

18 حجم الخط

مفاجأة من العيار الثقيل كانت فوز شاب أمريكي مسلم من أصل هندي اسمه زهران ممداني بمنصب عمدة ولاية نيويورك، بعد معركة انتخابية ساخنة تعرض فيها لانتقادات لاذعة من بعض الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه، الذي اتهمه بأنه شيوعي وليست لديه أي خبرة في الإدارة.



والعمدة الجديد شاب عمره 34 عاما ولد في أوغندا من أبوين من أصول هندية وعاش في أوغندا وجنوب إفريقيا، وهاجر مع والديه إلي نيويورك وعمره سبع سنوات، وحصل علي بكالوريوس في الدراسات الإفريقية في إحدى الجامعات الأمريكية..

وحصل على الجنسية الأمريكية عام 2018، وفي شهر فبراير الماضي تزوج من فنانة من أصول سورية، وإنضم للحزب الديموقراطي وأصبح من أبرز الأصوات التقدمية في الحزب، الذي رشحه للانتخابات لمنصب عمدة نيويورك، ضد منافسه السابق في الإنتخابات التمهيدية أندريه كومو.



وإكتسب زهران ممداني شعبيته في الدفاع عن المهاجرين الأجانب في نيويورك، وأعلن برنامجه الانتخابي الذي تعهد فيه بالتركيز على قضايا العدالة الاجتماعية والاقتصادية، واتباع سياسة قوية لمواجهة أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في المدن الأمريكية الكبري وفي مقدمتها نيويورك، التي تشهد ارتفاعا حادا في مستوي المعيشة، وزيادة مضطردة في أسعار إيجارات المساكن والمواصلات..

وقال إنه في حالة فوزه سيجمد أسعار الإيجارات لمدة عامين، ويقيم وحدات سكنية جديدة بأسعار ميسورة، ويوفر سيارات النقل العام المجانية للمواطنين، وتحسين ظروف العمال، وفرض ضرائب أعلي علي الشركات الكبري والأغنياء لصالح العمال، وتحسين ظروفهم المعيشية، وقال لمرشحيه أنا منكم وإليكم.



وساهمت هذه الشعارات في زيادة شعبيته في أوساط العمال والمهاجرين، ووجدوا فيه المنقذ لهم من موجة ارتفاع الأسعار التي تعاني منها نيويورك خلال السنوات الأخيرة، وفي نفس الوقت كان الرئيس ترامب يهاجمه ويصفه بأنه شيوعي وأنه لو فاز في الإنتخابات فإنه سيخفض الدعم المالي الفيدرالي الخاص بنيويورك مما زاد من شعبيته..

وعلي صعيد السياسة الخارجية أعلن زهران ممداني دعمه للقضية الفلسطينية، ووصف الحرب علي غزة بأنها إبادة جماعية، وإنه يدعم حركة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وسحب الإستثمارات الأمريكية وفرض عقوبات علي إسرائيل، وأكد أنه سيدعو لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار نيويورك.

ولعل الفوز الساحق لمرشح الحزب الديموقراطي زهران ممداني في انتخابات نيويورك علي منافسه أندريه كومو من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الحالي ترامب، تكون بداية لتراجع شعبية الحزب الجمهوري، وأن الديموقراطيين عائدون..

خاصة بعد فوزهم أيضا في الإنتخابات التي جرت مؤخرا في ولايتي فيرجينيا ونيو جيرسي، بعد الأزمات الإقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة بسبب سياسة الإغلاق الحكومي التي يطبقها ترامب، والإستغناء عن آلاف العاملين في القطاعات المختلفة، والتي تؤثر علي الأوضاع الإقتصادية في الولايات المتحدة وخاصة المهاجرين من الجنسيات المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.