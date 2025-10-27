قمة شرم الشيخ وعودة الرهائن

نجحت قمة شرم الشيخ التاريخية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتسليم الرهائن الإسرائيليين الأحياء والأموات للسلطات الإسرائيلية، وتنفيذ خطة شاملة لإنسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الضفة الغربية وغزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية للفلسطينيين، وإعادة إعمار ما دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدى العامين الماضيين، وعودة الفلسطينيين إلى ديارهم وعودة الأمن والسلام في المنطقة.



كانت هذه القمة الناجحة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وقطر والأردن والإمارات وماليزيا وباكستان خطوة هامة علي طريق الحل النهائي للقضية الفلسطينية..

وإحباط المخطط الإسرائيلي الذي يسعي نتنياهو لتنفيذه تدريجيا بتدمير غزة والضفة والمدن الفلسطينية وتسويتها بالأرض، واستيلاء المستوطنين اليهود عليها وتهجير الفلسطينيين إلي مصر ودول أخري، والقضاء علي القضية الفلسطينية نهائيا إعتمادا علي الدعم الأمريكي ومساندة اللوبي اليهودي في أمريكا للضغط علي الرئيس الأمريكي لتنفيذ هذه الخطة الجهنمية.



وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في بداية الأزمة أنه ينوي إقامة ريفييرا علي شاطيء غزة ومنتجعات حديثة وتهجير الفلسطينيين بعد تدمير مدنهم وقراهم، وجاء الموقف القوي للرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر لا يمكن تجاوزه..

وأن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لإقرار السلام في المنطقة، بداية تحول الموقف الأمريكي والدولي لدعم القضية الفلسطينية، وظهر ذلك جليا في بداية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، في إعتراف عدد من الدول الكبري في مقدمتها انجلترا وفرنسا بضرورة قيام الدولة الفلسطينية، ووصل عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذين اعترفوا بقيام الدولة الفلسطينية إلي 153 دولة من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 193 دولة..

وشاهد العالم رئيس الوزراء الإسرائيلي حين وقف في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلقاء كلمته خرج أكثر من 90٪؜ من الأعضاء من القاعة احتجاجا علي سياسة الإبادة الجماعية التي تنفذها اسرائيل ضد الفلسطينيين، وأصبحت إسرائيل التي تدعمها أمريكا دولة منبوذة من المجتمع الدولي.

وأمام هذا الموقف العالمي الرافض لإسرائيل ولسياستها للقضاء علي القضية الفلسطينية وتكريس احتلالها للأرض الفلسطينية، كان علي الرئيس الأمريكي وهو يحلم بجائزة نوبل للسلام أن يغير من سياسته تجاه إسرائيل ووضع خطته للحل العادل بالمشاركة مع القادة في قمة شرم الشيخ وتم التوقيع عليها..

وعاد الرهائن الإسرائيليون الأحياء إلي ذويهم وبدأت حماس في تسليم جثامين القتلي تدريجيا، وتحاول إسرائيل المراوغة لإفشال الخطة والعودة للقتال، وتطالب بضرورة سرعة تسليم باقي الجثامين، وتدخلت مصر بإرسال معدات وخبراء لاستخراج الجثامين من تحت الأنقاض لاستكمال تنفيذ خطة الحل النهائي بضمانات أمريكية حاسمة، ومواجهة مراوغات نتنياهو والجناح اليميني الإسرائيلي المتطرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.