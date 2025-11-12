الأربعاء 12 نوفمبر 2025
رياضة

عبد الرؤوف يطلب تقريرا طبيا عن إصابات الدباغ وبنتايج وبيزيرا

الدباغ
الدباغ
طلب أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الجهاز الطبي تقريرًا شاملًا عن حالة الثلاثي المصاب عدي الدباغ، ومحمود بنتايج، وخوان بيزيرا، لتحديد موقفهم من المشاركة في التدريبات خلال الأيام المقبلة.

وأكدت مصادر داخل النادي أن عبد الرؤوف يرغب في الاطمئنان على جاهزية الثلاثي قبل وضع خطته الفنية استعدادًا للمباريات القادمة في الدوري الممتاز.

ويأمل الجهاز الفني في استعادة خدمات اللاعبين سريعًا لتدعيم صفوف الفريق، خصوصًا في ظل ضغط المباريات والإجهاد الذي يعاني منه بعض العناصر الأساسية.

ومن المنتظر أن يعقد عبد الرؤوف جلسة مع الجهاز الطبي عقب تسلم التقرير لمناقشة البرنامج التأهيلي المناسب لكل لاعب على حدة.

الجريدة الرسمية