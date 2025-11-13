الخميس 13 نوفمبر 2025
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثة أحد الأسرى في غزة

الصليب الأحمر، فيتو
 قال جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، إن الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثة أحد الأسري الإسرائيليين في جنوب قطاع غزة.

وكانت القناة 12 العبرية، قالت إن هناك استعدادات في تل أبيب لتسلم جثمان أسير إسرائيلي آخر بحدود السابعة مساء اليوم.

 

كتائب القسام تستعد لتسليم جثة أسير إسرائيلي

 وفي السياق ذاته قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الخميس: إنها ستسلم مع سرايا القدس عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت غزة جثة أسير للاحتلال عثر عليها  جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

 

فصائل المقاومة الفلسطينية سلمت 24 جثمانا لقتلى إسرائيليين في إطار صفقة التبادل

 وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية، أن فصائل المقاومة الفلسطينية سلمت 24 جثمانا لقتلى إسرائيليين في إطار صفقة التبادل فيما تبقى في قطاع غزة أربعة جثامين تعود لجندي إسرائيلي وعامل تايلندي واثنين آخرين.

