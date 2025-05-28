الأربعاء 28 مايو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي في حزب الله بغارة على جنوب لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، أن "سلاح الجو هاجم جنوب لبنان وقضى على قائد فى "حزب الله" اللبنانى.

مخططات إرهابية ضد قوات الجيش وإسرائيل

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: إن "جيش الدفاع قضى على قائد مجمع ياطر في حزب الله"، مضيفًا أن "القتيل دفع خلال الحرب بمخططات إرهابية ضد قوات الجيش وإسرائيل، وقام مؤخرا بمحاولات لإعمار المجمع مما شكل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار"، على حد قوله.

جدير بالذكر أن الأمين العام لـ حزب الله  اللبناني، نعيم قاسم، قال الأحد الماضى: إن الحرب مع إسرائيل لم تنته بعد، لأنها لم تلتزم بترتيبات وقف إطلاق النار. مطالبًا تل أبيب بالانسحاب أولًا من الأراضي اللبنانية قبل طلب أي شيء من حزبه.

وقال قاسم، "لا تطلبوا منا شيئًا بعد الآن، فلتنسحب إسرائيل وتوقف عدوانها وتفرج عن الأسرى، وبعد ذلك لكل حادث حديث".

 المقاومة لا تصمت على الظلم ولا تستسلم

وحذر الأمين العام لحزب الله، من أن فشل الدولة في التصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر، قد يدفع المقاومة إلى اتخاذ خيارات أخرى (دون أن يوضحها). مؤكدًا أن المقاومة لا تصمت على الظلم ولا تستسلم، وأنها تصبر وتعطي فرصة للدولة، لكنها مستعدة لكل الاحتمالات، وفقا لتلفزيون المنار اللبناني.

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