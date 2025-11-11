جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في الشجاعية شرقي غزة

18 حجم الخط

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي وقت سابق أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 282 خرقًا منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد 242 مواطنًا وإصابة 620 آخرين بجراح متفاوتة.

انتهاكات متواصلة للاحتلال رغم الاتفاق

وأوضح البيان أن الخروقات شملت قصفًا جويًا ومدفعيًا واستهداف مناطق سكنية ومرافق خدمية في مختلف محافظات القطاع، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لبنود الاتفاق الذي يفترض أن يضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار.

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها وحماية المدنيين، محذرًا من أن استمرار الانتهاكات يهدد بانهيار الاتفاق الهش ويعيد التصعيد العسكري مجددًا.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلًا عن مصدر مطّلع، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقود محادثات غير رسمية تهدف لتأمين ممر آمن لما بين 150 إلى 200 مقاتل من حركة حماس محاصرين في جنوب قطاع غزة، مقابل تسليم أسلحتهم كجزء من تسوية محدودة لوقف القتال.

وساطة غير رسمية بمشاركة أمريكية بشأن مقاتلي حماس

المصدر أشار إلى أن كوشنر يجري اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية، في محاولة لإيجاد صيغة تتيح خروج المقاتلين من الأنفاق والمواقع المحاصرة في رفح، وسط تحفّظ إسرائيلي رسمي على أي اتفاق لا يضمن نزع السلاح الكامل.

مبادرة محفوفة بالمخاطر بشأن حماس

المقترح الذي يجري بحثه – وفق التقرير – يهدف إلى تفادي تصعيد جديد في رفح، لكنه يواجه عقبات سياسية وأمنية، خاصة مع تمسّك الحكومة الإسرائيلية بضرورة «تسليم كل سلاح وتفكيك كامل للبنية العسكرية لحماس» قبل أي خطوة ميدانية.

لا تأكيد رسميا حتى الآن

حتى اللحظة، لم تصدر تصريحات رسمية من الحكومتين الإسرائيلية أو الأمريكية بشأن هذه المحادثات، فيما تتابع الأطراف الإقليمية التطورات بحذر، وسط حديث عن وساطة موازية من أطراف عربية لتثبيت وقف إطلاق النار.

