صحيفة إسرائيلية تكشف النقاب عن خلافات بين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال

ذكرت صحيفة معاريف العبرية في تقرير لها اليوم الاثنين، أن هناك توترا سياسيا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، على خلفية تعيين المدعي العام العسكري الجديد.

التوتر بين نتنياهو ووزير دفاعه يخرج إلى العلن

وجاء في تقرير الصحيفة العبرية، أنه خلال الأيام الأخيرة تم توجيه سلسلة من الإحاطات النقدية لوزير جيش الاحتلال من مصادر مقربة من رئيس الوزراء، وذلك عقب إعلان وزير الدفاع توقيعه على خطاب تعيين المحامي إيتاي أوفير في منصب المدعي العام العسكري.

ونقلت معاريف عن مصادر مطلعة قولها: أن كتاب تعيين المحامي أوفير وُقع ظهر أمس الأحد، لكن نشر الإعلان تأجل بسبب إعادة جثمان هادار جولدين. وبحسب هذه الجهات، فإن الوزير كاتس هو من قرر تأجيل نشر الإعلان.

تعيين مدعٍ عام عسكري جديد في إسرائيل

وأكدت جهات في محيط كاتس أنه لم يتلق أي طلب من رئيس الوزراء لإلغاء التعيين، ولم تُنقل إلى وزير الدفاع أي إشارات أو علامات على عدم الرضا من جانب نتنياهو.

ووفقا لنفس الجهات، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يُعجبه إبلاغه بالتعيين بأثر رجعي، دون أن يقوم كاتس بإبلاغه أو التشاور معه، لكنه لم يُعرب عن معارضة للتعيين نفسه.

وفي غضون ذلك، تزعم جهات سياسية مقربة من رئيس الوزراء ومطلعة على التوتر بين نتنياهو وكاتس، أن القصة الحقيقية ليست التعيينات، بل هي توتر سياسي.

وأوضحت صحيفة "معاريف" أن كاتس نفذ حيلة على يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، الذي يعارض التعيين وسيتولى أوفير منصبه في غضون 13 يومًا فقط.

