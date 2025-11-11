أفيخاي أدرعي يعلن تقاعده بعد 30 عاما ملوثة بدماء الشعب الفلسطيني

18 حجم الخط

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تقاعده بعد قرابة 30 عاما من الخدمة.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية بأن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي أعلن تقاعده بعد قرابة 30 عاما من الخدمة.

ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء: "بعد قرابة 30 عامًا من الخدمة، يُعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، العقيد أفيخاي أدرعي، الرجل الذي أصبح شخصيةً معروفةً في العالم العربي، والذي أثّر بشكلٍ كبيرٍ في الرأي العام، تقاعده من جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وتابعت: "اشتهر أدرعي خلال الحرب بشكل رئيسي بفضل تحذيرات الإخلاء التي أطلقها للسكان في غزة ولبنان واليمن، وحتى في إيران".

وقالت: "في وسائل الإعلام العربية، أصبح رمزًا إسرائيليًا، وقد انعكس ذلك في عدد لا يحصى من الرسوم الكاريكاتورية التي تحمل صورته، والإشارة إليه في أكبر استوديوهات الإعلام العربية في العالم، ومقاطع فيديو تيك توك وانستجرام".

ووفق الإذاعة، من المقرر اختيار بديل لأفيخاي أدرعي قريبا.

