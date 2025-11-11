الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أفيخاي أدرعي يعلن تقاعده بعد 30 عاما ملوثة بدماء الشعب الفلسطيني

أفيخاي، فيتو
أفيخاي، فيتو
18 حجم الخط

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تقاعده بعد قرابة 30 عاما من الخدمة.

 أفيخاي أدرعي يعلن تقاعده بعد قرابة 30 عاما من الخدمة

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية بأن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي أعلن تقاعده بعد قرابة 30 عاما من الخدمة.

ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء: "بعد قرابة 30 عامًا من الخدمة، يُعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال  الإسرائيلي باللغة العربية، العقيد أفيخاي أدرعي، الرجل الذي أصبح شخصيةً معروفةً  في العالم العربي، والذي أثّر بشكلٍ كبيرٍ في الرأي العام، تقاعده من جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وتابعت: "اشتهر أدرعي خلال الحرب بشكل رئيسي بفضل تحذيرات الإخلاء التي أطلقها للسكان في غزة ولبنان واليمن، وحتى في إيران".

وقالت: "في وسائل الإعلام العربية، أصبح رمزًا إسرائيليًا، وقد انعكس ذلك في عدد لا يحصى من الرسوم الكاريكاتورية التي تحمل صورته، والإشارة إليه في أكبر استوديوهات الإعلام العربية في العالم، ومقاطع فيديو تيك توك وانستجرام".

ووفق الإذاعة، من المقرر اختيار بديل لأفيخاي أدرعي قريبا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسرائيلي إفيخاي أدرعى الاحتلال الإسرائيلي الرسوم الكاريكاتورية المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي

مواد متعلقة

أفيخاي أدرعي يجري جولة استفزازية في جنوب لبنان (صور)

أفيخاي أدرعي: إخلاء مدينة غزة لا مفر منه

أسامة كمال عن زيارة أفيخاي أدرعي لقرى جنوب سوريا: شهادة وفاة للسيادة السورية

الأكثر قراءة

البلدي تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

نجوم الغناء الشعبي يودعون إسماعيل الليثي في جنازة مؤثرة بإمبابة

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

الأم قاصر، التحقيقات تكشف مفاجآت صادمة في واقعة أطفال الزقازيق

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

خريفى معتدل مائل للحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

أفيخاي أدرعي يعلن تقاعده بعد 30 عاما ملوثة بدماء الشعب الفلسطيني

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى عن واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير: "العبادة ليست للاستعراض أو الإدانة"

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads