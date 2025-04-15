شارك فى طوفان الأقصى ومراسم إطلاق المحتجزين، الاحتلال يزعم استشهاد قائد مهم فى حماس

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، استشهاد حمزة وائل محمد عسفة قائد خلية نخبة في كتيبة دير البلح.

قائد خلية نخبة شارك في معركة طوفان الأقصى

وتحت عنوان انتهاء الحساب؛ قال أدرعي عبر منصة “إكس”: إن جيش الاحتلال والشاباك قضيا على قائد خلية نخبة شارك في معركة طوفان الأقصى وبعد ذلك في شارك مراسم إطلاق سراح أسرى الاحتلال.

مراسم إطلاق سراح المحتجزين المحررين

وأضاف أن عناصر جيش الاحتلال والشاباك هاجموا قبل نحو أسبوعيْن في منطقة وسط قطاع غزة حيث قتلا حمزة وائل محمد عسفة قائد خلية نخبة في كتيبة دير البلح الحمساوية والذي اقتحم الحدود وشارك في معركة السابع من أكتوبر "طوفان الأقصى”.

وأختتم: وفي إطار وظيفته في الخلية لعب عسفة دورًا في مراسم إطلاق سراح المحتجزين المحررين.

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