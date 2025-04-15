الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

شارك فى طوفان الأقصى ومراسم إطلاق المحتجزين، الاحتلال يزعم استشهاد قائد مهم فى حماس

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، استشهاد حمزة وائل محمد عسفة قائد خلية نخبة في كتيبة دير البلح.

 

قائد خلية نخبة شارك في معركة طوفان الأقصى

 وتحت عنوان انتهاء الحساب؛ قال أدرعي عبر منصة “إكس”: إن جيش الاحتلال والشاباك قضيا على قائد خلية نخبة شارك في معركة طوفان الأقصى وبعد ذلك في شارك مراسم إطلاق سراح أسرى الاحتلال.

 

مراسم إطلاق سراح المحتجزين المحررين

 وأضاف أن عناصر جيش الاحتلال والشاباك هاجموا قبل نحو أسبوعيْن في منطقة وسط قطاع غزة حيث قتلا  حمزة وائل محمد عسفة قائد خلية نخبة في كتيبة دير البلح الحمساوية والذي اقتحم الحدود وشارك في معركة السابع من أكتوبر "طوفان الأقصى”.

وأختتم: وفي إطار وظيفته في الخلية لعب عسفة دورًا في مراسم إطلاق سراح المحتجزين المحررين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي حمزة وائل محمد قائد خلية نخبة في كتيبة دير البلح الشاباك أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال

مواد متعلقة

قوات الاحتلال تقتحم بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة

جيش الاحتلال: دوي صفارات الإنذار بعدة مناطق في إسرائيل

مجازر إسرائيل في فلسطين عرض مستمر.. مذابح الاحتلال تحصد أرواح الأطفال والنساء والأبرياء.. و50 ألف شهيد في محرقة غزة

الاحتلال يحرم الفلسطينيين المسيحيين من ممارسة طقوس أحد الشعانين

سرايا القدس تقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور موراج

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

أخبار مصر: حريق هائل بالشرابية، مهزلة مشاهير التيك توك في عزاء إبراهيم شيكا، خبر سار لأصحاب تكافل وكرامة، شعبة الذهب تحذر

الزمالك يرصد 2 مليون دولار لضم الجزائري عادل بولبينة

سرب من الطائرات الحربية الكويتية يرافق طائرة الرئيس السيسي

من وحي الخيال، تفاصيل اقتراب يورجن كلوب من تدريب الأهلي

الخشب بقى فحم، صور ترصد أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية

خبر سار بشأن علي معلول

خطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الإثنين 14- 04- 2025

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

280 جنيها سعر كيلو النحاس الأصفر

المزيد

انفوجراف

الأهلي وبيراميدز في مهمة خاصة.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اللص في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل  واستقرار الحياة الزوجية

هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج من غيرها؟ اعرف موقف الشرع

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية