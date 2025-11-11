محافظ الدقهلية: مهلة 72 ساعة لعرض قاعدة بيانات للمشروعات الاستثمارية والخدمية

18 حجم الخط

ترأس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا للاستثمار، وذلك للبت في الطلبات المقدمة من المواطنين لإقامة مشروعات استثمارية على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

محافظ الدقهلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار

وأكد محافظ الدقهلية، أهمية تشجيع الاستثمار الجاد الذي يحقق التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، مشددًا على الالتزام الكامل بحماية الرقعة الزراعية وعدم السماح بأي تعديات خارج الإطار القانوني.

قاعدة بيانات تشمل جميع المشروعات الاستثمارية والخدمية والتنموية القائمة والعرض الشخصي خلال 72 ساعة.

وخلال الاجتماع، كلف محافظ الدقهلية، بإنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع المشروعات الاستثمارية والخدمية والتنموية القائمة والعرض الشخصي خلال 72 ساعة، بالتنسيق والتعاون بين جميع مديريات الخدمات والإدارات والجهات المعنية.

كما شدد محافظ الدقهلية، على ضرورة الالتزام باستيفاء الدراسات الصحية والبيئية والفنية وجميع الاشتراطات المنصوص عليها للمشروعات وملاءمتها للتنفيذ ومدى الاحتياج إليها، قبل عرضها على اللجنة العليا للاستثمار لاتخاذ القرار المناسب الذي يعظم الاستفادة من المشروعات.

تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

كما وجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتعاون الكامل وتذليل العقبات أمام المشروعات التي تستوفي الاشتراطات القانونية والفنية، مع دراسة الطلبات المقدمة بعناية لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الزراعية والبيئية.

وشارك في الاجتماع، عصام حجاج مدير الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، وكل من المهندس وكيل وزارة الزراعة، والدكتور مدير مديرية الطب البيطري، ووكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مدير مديرية الطرق والنقل، وممثل الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنطقة المركزية والمهندس مدير عام شركة غاز مصر، والمهندسة مدير الإدارة العامة للشئون الهندسية، ومدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية، والمهندسة مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندس مدير عام شركة مصر للبترول – قطاع المنصورة، ومدير الإدارة العامة لشئون البيئة، ومديري الأسواق والاستثمار والانتاج الحيواني ووكيل الادارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار ورؤساء مراكز ومدن المنصورة وطلخا وأجا وبلقاس وتمي الأمديد.

