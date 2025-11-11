الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية: مهلة 72 ساعة لعرض قاعدة بيانات للمشروعات الاستثمارية والخدمية

اجتماع محافظ الدقهلية،
اجتماع محافظ الدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

ترأس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا للاستثمار، وذلك للبت في الطلبات المقدمة من المواطنين لإقامة مشروعات استثمارية على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

محافظ الدقهلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار

 

وأكد محافظ الدقهلية، أهمية تشجيع الاستثمار الجاد الذي يحقق التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، مشددًا على الالتزام الكامل بحماية الرقعة الزراعية وعدم السماح بأي تعديات خارج الإطار القانوني.

قاعدة بيانات تشمل جميع المشروعات الاستثمارية والخدمية والتنموية القائمة والعرض الشخصي خلال 72 ساعة.

وخلال الاجتماع، كلف محافظ الدقهلية،  بإنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع المشروعات الاستثمارية والخدمية والتنموية القائمة والعرض الشخصي خلال 72 ساعة، بالتنسيق والتعاون بين جميع مديريات الخدمات والإدارات والجهات المعنية.

كما شدد محافظ الدقهلية، على ضرورة الالتزام باستيفاء الدراسات الصحية والبيئية والفنية وجميع الاشتراطات المنصوص عليها للمشروعات وملاءمتها للتنفيذ ومدى الاحتياج إليها، قبل عرضها على اللجنة العليا للاستثمار لاتخاذ القرار المناسب الذي يعظم الاستفادة من المشروعات.

 

تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين

 

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الدولة بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

كما وجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتعاون الكامل وتذليل العقبات أمام المشروعات التي تستوفي الاشتراطات القانونية والفنية، مع دراسة الطلبات المقدمة بعناية لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الزراعية والبيئية.

وشارك في الاجتماع،  عصام حجاج مدير الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، وكل من المهندس وكيل وزارة الزراعة، والدكتور مدير مديرية الطب البيطري، ووكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مدير مديرية الطرق والنقل، وممثل الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنطقة المركزية والمهندس مدير عام شركة غاز مصر، والمهندسة مدير الإدارة العامة للشئون الهندسية، ومدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية، والمهندسة مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندس مدير عام شركة مصر للبترول – قطاع المنصورة، ومدير الإدارة العامة لشئون البيئة، ومديري الأسواق والاستثمار والانتاج الحيواني ووكيل الادارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار ورؤساء مراكز ومدن المنصورة وطلخا وأجا وبلقاس وتمي الأمديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجتماع اللجنة العليا للاستثمار الأراضى الزراعية الاستثمارية الحفاظ على الموارد التنمية الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي الطلبات المقدمة من المواطنين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزو حماية الرقعة الزراعية رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة شركة مصر للبترول محافظ الدقهلية مشروعات الاستثمار

مواد متعلقة

مدبولي يوجه رسالة للمواطنين بشأن الممارسات السلبية في المتحف المصري الكبير

المصرية لحقوق الإنسان: انتشار الشرطة النسائية أمام اللجان

جيريمي دوكو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي

توافد كثيف للناخبين على لجان الاقتراع بالدائرة الأولى فى أسوان

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

يديعوت أحرونوت: كوشنر ونتنياهو يصلان إلى تسوية لترحيل 200 مسلح من أنفاق رفح

منتخب أمريكا يفوز علي التشيك بهدف في كأس العالم تحت 17 عاما

لحظة تحطم طائرة عسكرية تركية على متنها 20 شخصا في جورجيا (فيديو)

برنامج إلكتروني جديد لتسريع فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية في انتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو حكم الشرع فى كثرة القسم بالطلاق على أتفه الأسباب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم كفالة مجهولي النسب؟ وهل يكون ثوابها مثل ثواب كفالة الطفل اليتيم؟

أيهما افضل زواج الابن أم أداء العمرة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية