الأحد 09 نوفمبر 2025
ضبط 4 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدقهلية

تمكنت حملات مكبرة في محافظة الدقهلية من ضبط 4 طن دجاج وكبدة دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط 4 أطنان دجاج وكبدة دواجن غير صالحة للاستهلاك

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة والرقابة الدائمة على أسواق وتداول السلع والمنتجات الغذائية، وأماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن، ومحلات الجزارين، ومنافذ البيع والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات.

حيث تابع الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، والدكتورة حنان ابو العطا مدير عام الصحة والمجازر، والدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالتنسيق مع الأستاذ علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، حملة تفتيشية بمدينة ميت غمر، بعضوية الدكتورة ايناس الشافعي، والدكتورة رانيا حلمي، والدكتورة أميرة حمزة، أطباء التفتيش على اللحوم بإدارة ميت غمر البيطرية، بالاشتراك مع الدكتورة إيمان عماد مفتش تموين بمديرية تموين الدقهلية.

أسفرت الحملة عن تحرير محضر دجاج وأجزاء دجاج وكبدة دجاج متغيرة فى الخواص الطبيعية وغير صالحه للاستهلاك الآدمى بوزن 4 طن و100كجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

