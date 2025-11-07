بينهم نتنياهو، تركيا تصدر مذكرة توقيف بحق 37 مشتبها فيهم بتهمة الإبادة الجماعية

18 حجم الخط

أصدر مكتب المدعى العام فى إسطنبول اليوم الجمعة، مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وعدد من المسئولين الإسرائيليين الآخرين بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بقطاع غزة.

مذكرة اعتقال في تركيا بحق نتنياهو

وجاء فى بيان صحفى للنيابة العامة: "تم إصدار مذكرة توقيف بحق 37 مشتبها بهم، بينهم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس.. بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".

ارتكاب إبادة جماعية

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، شددت النيابة العامة على أن السلطات الإسرائيلية متهمة بارتكاب إبادة جماعية، وقصف مكثف لقطاع غزة، وعرقلة توصيل المساعدات الإنسانية.

