بعد إصدار مذكرة توقيف نتنياهو في تركيا، مستشار باليونسيف يكشف إمكانية تكرار ذلك بمصر

18 حجم الخط

مذكرة توقيف نتنياهو، كشف الدكتور رشاد حامد، مستشار منظمة "اليونسيف" لتحليل البيانات، عن سر إصدار مذكرة التوقيف التركية لنتنياهو، وإمكانية إصدار نفس قرار التوقيف ضد نتنياهو في مصر، ومدي قدرة القانون المصري لإصدار هذه النوعية من القرارات.

مذكرة التوقيف التركية ضد نتنياهو

وقال الدكتور رشاد حامد في تحليله لمذكرة التوقيف التركية ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: "المذكرة التي أصدرتها النيابة العامة في تركيا ضد نتنياهو و36 مسؤولًا إسرائيليًا بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، تستند إلى نصوص واضحة في القانون الجنائي التركي، لكنها واقعيا تعكس توجهًا رمزيًا، وهي في حقيقتها رسالة سياسية داخلية".

إصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو وكاتس وبن عفير، فيتو



وعن سر مذكرة التوقف التركية لنتنياهو، قال الدكتور رشاد حامد: "القانون الجنائي التركي يستند إلى ما يعرف بالاختصاص العالمي، مما يتيح للنيابة العامة تحريك الدعوى في جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، حتى لو لم تقع على الأراضي التركية".

وتابع رشاد حامد: "لذلك إصدار المذكرة يتفق مع القانون التركي، وإن كانت فرص تطبيقه منعدمة، وصانع القرار التركي يدرك ذلك، ولكنه يريد أن يظهر تركيا كدولة صاحبة ضمير عالمي، وتوجه اتهامًا قانونيًا صريحًا لدولة ارتكبت جرائم حرب، حتى لو كان الاتهام رمزيًا".

وقال الدكتور رشاد حامد: "بالإضافة للرمزية، القرار موجّه بقدر كبير إلى الداخل التركي، فأردوغان يسعى لتثبيت صورته كزعيم يواجه الغرب وإسرائيل، ويقف إلى جانب الفلسطينيين في وقت يتردد فيه الآخرون".

وأوضح الدكتور رشاد حامد "إذن، هي رسالة سياسية موجهة لـ الناخب التركي بقدر ما هي رسالة رمزية قانونية موجهة للعالم الخارجي".

إمكانية إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو في مصر

وعن إمكانية إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو في مصر، قال رشاد حامد: "الإطار القانوني المصري لا يسمح بإصدار مذكرة توقيف مشابهة، فالقانون الجنائي المصري يقوم على مبدأ الإقليمية، أي لا تُمارس المحاكم المصرية اختصاصها إلا على الجرائم التي تقع داخل حدود الدولة أو يرتكبها مصريون في الخارج".

رد الاحتلال على مذكرة توقيف نتنياهو، فيتو



وأضاف رشاد حامد: "كما أن مصر ليست طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولم تُدرج في تشريعاتها مفهوم الاختصاص العالمي، وبالتالي لا تملك سندًا قانونيًا لإصدار مذكرة بحق مسؤولين أجانب عن جرائم ارتكبت خارج أراضيها".

وعن الامتناع السياسي وموقع الوسيط قال رشاد حامد: "لو افترضنا أن القانون المصري يسمح بأصدر مذكرة توقيف مشابهة للمذكرة التركية، فإن مصلحة الفلسطينيين والاعتبار السياسي يمنعها من الإقدام على ذلك، فمصر تؤدي دورًا محوريًا في الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وهي القناة الوحيدة التي تبقي خطوط التفاوض الإنسانية والأمنية مفتوحة"

وأوضح رشاد حامد أن "إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو سيعني عمليًا انتهاء هذا الدور، وإغلاق أبواب الوساطة التي تشكل شريان الحياة لغزة في الملفات الإنسانية والإغاثية وصفقات تبادل الأسرى".

وأكد رشاد حامد أن "المذكرة التركية تمثل عدالة رمزية أكثر منها عدالة قانونية، وتخدم خطابًا سياسيًا داخليًا يعزز صورة إردوغان، أما مصر، فدورها يقوم على الواقعية السياسية، التي تضع مصلحة الفلسطينيين قبل الشعارات، وتُدرك أن بقاء قنوات التفاوض مفتوحة أهم من أي بيان قضائي رمزي".

رسالة تركيا بشأن إصدار مذكرة توقيف نتنياهو

واختتم رشاد حامد قائلًا: "خلاصة القول، تركيا استخدمت القانون لتوجيه رسالة، أما مصر فتستخدم السياسة لحماية الواقع، الفرق بينهما أن تركيا تتحدث باسم الأخلاق، بينما مصر تتحرك باسم المصلحة الفلسطينية، وهي مصلحة البقاء والتفاوض والحياة".

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فيتو



جدير بالذكر أن تركيا أصدرت، أمس الجمعة، مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعشرات المسؤولين الإسرائيليين الآخرين بتهمة "الإبادة الجماعية".

وأعلن مكتب المدعي العام التركي في إسطنبول أنه أصدر مذكرات توقيف بحق 37 شخصًا، إلى جانب نتنياهو، واستهدفت المذكرات وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، مع آخرين.

وتُوجّه مذكرات التوقيف للمسؤولين الإسرائيليين تهم "جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة جماعية" في غزة، وضد أسطول المساعدات المتجه إلى القطاع، وفقًا لمكتب المدعي العام.

في المقابل، سارعت إسرائيل إلى إدانة ورفض مذكرات التوقيف، ووصف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر هذه الخطوة بأنها "خدعة علاقات عامة" من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.