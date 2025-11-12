الأربعاء 12 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

هايلي بيبر تتحدث عن حياتها هي وجاستن بعد الإنجاب

هايلي وجاستن بيبر
هايلي وجاستن بيبر وطفلهما، فيتو
تحدثت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال هايلي بيبر، عن كيفية موازنة حياتها الخاصة مع زوجها المغني الكندي جاستن بيبر في ظلّ انشغالهما بحياتهما العملية.

وقالت هايلي بيبر خلال تصريحات صحفية: "نتعامل مع كل يوم بيومه.. نشعر بحرص شديد على ابننا، ولا أعتقد أن هذا سيتغير أبدًا، لكن حياتنا هي حياتنا، وهي في الحقيقة علنية، لذا أعتقد أننا سنتجاوز كل الصعاب عندما نصل إلى هذه المرحلة.. لكن حاليًا، أشعر براحة تامة تجاه طريقة تقاسمنا للأمور وعدم تقاسمها".

جاستن وهايلي بيبر يرزقان بطفلهما الأول

واستقبل المطرب الكندي جاستن بيبر، أول مولود له من زوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيبر، في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن جاستن بيبر، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، أن المولود الجديد ذكر، وأطلق عليه اسم جاك.

شركة elf Beauty تستحوذ على Rhode الخاصة بـ هايلي بيبر مقابل مليار دولار

في سياق متصل، استحوذت شركة  elf Beauty للتجميل، على علامة Rhode للعناية بالبشرة الخاصة بـ هايلي بيبر مقابل مليار دولار.

وردت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال هايلي بيبر، على تحويل عناوين الصحف تركيزها من إنجازها، مع شركة التجميل الخاصة بها  Rhode، إلى التركيز مع زوجها المغني الكندي جاستن بيبر. 

وكتبت هالي بيبر، عبر خاصية الاستوري، على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلة: “كان من الأفضل لو كان الخبر عنوانًا رئيسيًا: هايلي تشكر زوجها في خطاب ألقته أثناء استلامها جائزة عن شركتها الخاصة التي أسستها، لكننا نفضل أن نعترف بأنها ذكرت زوجها بدلًا من الاحتفال بإنجازها".

نجاح كبير لعلامة هايلي بيري التجارية

وأفاد عدد من التقارير بأن  منتج Rhode الخاص بعارضة الأزياء الشهيرة، هايلي بيبر، حقق مبيعات بلغت 90 مليون دولار، عبر موقعه الإلكتروني فقط، وذلك في آخر شهرين من عام 2024، وهو ما يعد رقما ضخما، ونجاحا كبيرا لعلامة هايلي بيري التجارية.

