الأحد 27 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

هايلي بيبر ترد على تركيز الصحف على جاستن بيبر وتجاهل نجاح شركتها

هايلي بيبر، فيتو
هايلي بيبر، فيتو

ردت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال هايلي بيبر، على تحويل عناوين الصحف تركيزها من إنجازها، مع شركة التجميل الخاصة بها  Rhode، إلى التركيز مع زوجها المغني الكندي جاستن بيبر.

وكتبت هالي بيبر، عبر خاصية الاستوري، علي حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلة: "كان من الأفضل لو كان الخبر عنوانًا رئيسيًا: هايلي تشكر زوجها في خطاب ألقته أثناء استلامها جائزة عن شركتها الخاصة التي أسستها، لكننا نفضل أن نعترف بأنها ذكرت زوجها بدلًا من الاحتفال بإنجازها.. ههه".

 

نجاح كبير لعلامة هايلي بيري التجارية

وأفاد عدد من التقارير بأن  منتج Rhode الخاص بعارضة الأزياء الشهيرة، هايلي بيبر، حقق مبيعات بلغت 90 مليون دولار، عبر موقعه الإلكتروني فقط، وذلك في آخر شهرين من عام 2024، وهو ما يعد رقما ضخما، ونجاحا كبيرا لعلامة هايلي بيري التجارية.

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جاستن وهايلي بيبر يرزقان بطفلهما الأول

في سياق متصل، استقبل المطرب الكندي جاستن بيبر، أول مولود له من زوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيبر، في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن جاستن بيبر، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، أن المولود الجديد ذكر، وأطلق عليه اسم جاك.

 

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