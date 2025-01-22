جاستن بيبر يكشف سبب إلغاء متابعة زوجته علي إنستجرام

علق المغني الكندي، جاستن بيبر، على الأخبار التي انتشرت في الساعات الماضية، وأفادت بأن الخلافات مع زوجته هايلي بيبر، تصاعدت وهو ما أدى إلى إلغاء متابعته لها، عبر موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وأن الزوجين في طريقهما للانفصال.

وأوضح جاستن بيبر، حقيقة الأمر، في ستوري، عبر حسابه الرسمي علي موقع “انستجرام”، كاشفا أنه حسابه تعرض للاختراق، قائلا: “شخصًا ما على حسابي وألغى متابعة زوجتي، الأمور أصبحت سيئة للغاية هنا"،

جاستن وهايلي بيبر يرزقان بطفلهما الأول

استقبل المطرب الكندي جاستن بيبر، أول مولود له من زوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيبر، منذ ساعات في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن جاستن بيبر، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، أن المولود الجديد ذكر، وأطلق عليه اسم جاك.

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