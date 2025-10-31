هايلي بيبر تفوز بجائزة "Beauty Innovator"

فازت عارضة الأزياء العالمية وسيدة الأعمال هايلي بيبر بجائزة "Beauty Innovator، في حفل توزيع جوائز وول ستريت جورنال لمبتكرات الجمال لعام ٢٠٢٥.

وتعد هايلي بيبر، إنها أول فائزة بهذه الجائزة على الإطلاق، حيث تم إطلاق الجائزة الجديدة لأول مرة خلال عام ٢٠٢٥.

شركة elf Beauty تستحوذ على Rhode الخاصة بـ هايلي بيبر مقابل مليار دولار

واستحوذت شركة elf Beauty للتجميل، على علامة Rhode للعناية بالبشرة الخاصة بـ هايلي بيبر مقابل مليار دولار.

وردت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال هايلي بيبر، على تحويل عناوين الصحف تركيزها من إنجازها، مع شركة التجميل الخاصة بها Rhode، إلى التركيز مع زوجها المغني الكندي جاستن بيبر.

وكتبت هايلي بيبر، عبر خاصية الاستوري، على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلة: “كان من الأفضل لو كان الخبر عنوانًا رئيسيًا: هايلي تشكر زوجها في خطاب ألقته أثناء استلامها جائزة عن شركتها الخاصة التي أسستها، لكننا نفضل أن نعترف بأنها ذكرت زوجها بدلًا من الاحتفال بإنجازها".

نجاح كبير لعلامة هايلي بيري التجارية

وأفادت التقارير بأن منتج Rhode الخاص بعارضة الأزياء الشهيرة ، هايلي بيبر، حقق مبيعات بلغت 90 مليون دولار، عبر موقعه الإلكتروني فقط، وذلك في آخر شهرين من عام 2024، وهو ما يعد رقما ضخما، ونجاحا كبيرا لعلامة هايلي بيري التجارية.

جاستن بيبر يشجع زوجته هايلي على تصعيد خلافها مع سيلينا جوميز

في سياق متصل، ذكر تقرير صحفي لموقع pagesix، أن المغني الكندي جاستن بيبر، غير منزعج من خلاف زوجته هايلي بيبر المستمر مع النجمة سيلينا جوميز.

وأفاد التقرير، أن جاستن بيبر يشجع هايلي على خلافها مع سيلينا جوميز، لأنه يُثبت حبها له.

وأكد مصدر مقرب من جاستن وهايلي، أن المغني الكندي، يعتقد أن الخلاف يُظهر حب هايلي له، وهو يُحب ذلك.

وأضاف المصدر: "جاستن يثق في هايلي لتقول ما تُريد، وإذا ما دخلت في نقاش جاد، فسيكون مُستعدًا للتضحية بها، سواءً كان الأمر يتعلق بسيلينا أم لا"، مُشيرًا إلى أن جاستن هو "المُستعد للتضحية بهايلي".

سيلينا جوميز تدعو جمهورها لوقف الهجوم على هايلي بيبر

فيما دعت النجمة وسيدة الأعمال سيلينا جوميز، جمهورها إلي إنهاء هجومهم المستمر على عارضة الأزياء وسيدة الأعمال هايلي بيبر.

وكتبت سيلينا جوميز، عبر خاصية الاستوري في حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”: "دعوا الفتاة وشأنها.. يمكنها قول ما تشاء.. هذا لا يؤثر على حياتي إطلاقًا.. الأمر يتعلق فقط بالأهمية وليس بالذكاء، كونوا لطفاء، جميع العلامات التجارية تلهمني، هناك مساحة للجميع، ونأمل أن نتوقف جميعًا عن ذلك".

جاء منشور سيلينا، عقب تقرير كاذب زعم أن هايلي بيبر سخرت من العلامة التجارية لشركة مستحضرات التجميل الخاصة بسيلينا جوميز في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال.

