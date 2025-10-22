جاستن بيبر يشجع زوجته هايلي على تصعيد خلافها مع سيلينا جوميز

ذكر تقرير صحفي لموقع pagesix، أن المغني الكندي جاستن بيبر، غير منزعج من خلاف زوجته هايلي بيبر المستمر مع النجمة سيلينا جوميز.

جاستن بيبر وخلاف سيلينا وهايلي

وأفاد التقرير، أن جاستن بيبر يشجع هايلي على خلافها مع سيلينا جوميز، لأنه يُثبت حبها له.

وأكد مصدر مقرب من جاستن وهايلي، أن المغني الكندي، يعتقد أن الخلاف يُظهر حب هايلي له، وهو يُحب ذلك.

وأضاف المصدر: "جاستن يثق في هايلي لتقول ما تُريد، وإذا ما دخلت في نقاش جاد، فسيكون مُستعدًا للتضحية بها، سواءً كان الأمر يتعلق بسيلينا أم لا"، مُشيرًا إلى أن جاستن هو "المُستعد للتضحية بهايلي".

سيلينا جوميز تدعو جمهورها لوقف الهجوم على هايلي بيبر

فيما دعت النجمة وسيدة الأعمال سيلينا جوميز، جمهورها إلي إنهاء هجومهم المستمر على عارضة الأزياء وسيدة الأعمال هايلي بيبر.

وكتبت سيلينا جوميز، عبر خاصية الاستوري في حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”: "دعوا الفتاة وشأنها.. يمكنها قول ما تشاء.. هذا لا يؤثر على حياتي إطلاقًا.. الأمر يتعلق فقط بالأهمية وليس بالذكاء، كونوا لطفاء، جميع العلامات التجارية تلهمني، هناك مساحة للجميع، ونأمل أن نتوقف جميعًا عن ذلك".

جاء منشور سيلينا، عقب تقرير كاذب زعم أن هايلي بيبر سخرت من العلامة التجارية لشركة مستحضرات التجميل الخاصة بسيلينا جوميز في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال.

