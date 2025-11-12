قصر العيني يحتفل بيوم السكر العالمي بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى

18 حجم الخط

احتفل قصر العيني بيوم السكر العالمي تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة.

حيث نظمت وحدة أبحاث ومضاعفات السكر ووحدة السكر والغدد الصماء والأيض الغذائي والتغذية الإكلينيكية بجامعة القاهرة يوما طبيا مجانيا للمرضى، وذلك بالعيادات الخارجية بمستشفيات قصر العيني بجامعة القاهرة.

تضمن اليوم الطبي عددًا من الفعاليات والخدمات المجانية لمرضى السكر، شملت فحوصات وتحاليل مجانية للسكر والسكر التراكمي، ومحاضرات توعوية حول المرض ومضاعفاته وطرق التعايش معه، إلى جانب ندوات عن التغذية السليمة وفحوصات دوبلر على الأوعية الدموية دون مقابل، بمشاركة عدد من الأساتذة والمدرسين المساعدين وأطقم التمريض وطلاب كلية الطب، فضلًا عن شركات أدوية محلية ساهمت في دعم الفعالية.

جاء ذلك بإشراف الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة طلاب كلية الطب تحت إشراف الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة أماني عبد المقصود، رئيس أقسام الباطنة العامة، والدكتورة سحر الوكيل، رئيس تخصص السكر والغدد الصماء والأيض الغذائي والتغذية الإكلينيكية، والدكتورة راندا فايز، مدير مركز أبحاث السكر ومضاعفاته وأستاذ الأمراض الباطنة، والدكتورة مروه عدلي، مدير العيادات الخارجية بمستشفيات قصر العيني – جامعة القاهرة.

وشهد اليوم الطبي إقبالًا واسعًا من المرضى والمشاركين، حيث استفاد عدد كبير من المواطنين من الخدمات المقدمة في أجواء اتسمت بالوعي والتفاعل الإيجابي بين الفرق الطبية والمرضى.

ويأتي الاحتفال بيوم السكر العالمي في إطار الدور المجتمعي والإنساني لمستشفيات قصر العيني، جامعة القاهرة، وحرص كلية الطب بجامعة القاهرة على دعم مبادرات التوعية الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة، تأكيدًا لريادتها في الجمع بين التميز الأكاديمي والخدمة المجتمعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.