الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قصر العيني يحتفل بيوم السكر العالمي بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى

احتفال قصر العيني
احتفال قصر العيني باليوم العالمي للسكر
18 حجم الخط

احتفل قصر العيني بيوم السكر العالمي تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة.

حيث نظمت وحدة أبحاث ومضاعفات السكر ووحدة السكر والغدد الصماء والأيض الغذائي والتغذية الإكلينيكية بجامعة القاهرة يوما طبيا مجانيا للمرضى، وذلك بالعيادات الخارجية بمستشفيات قصر العيني بجامعة القاهرة.

تضمن اليوم الطبي عددًا من الفعاليات والخدمات المجانية لمرضى السكر، شملت فحوصات وتحاليل مجانية للسكر والسكر التراكمي، ومحاضرات توعوية حول المرض ومضاعفاته وطرق التعايش معه، إلى جانب ندوات عن التغذية السليمة وفحوصات دوبلر على الأوعية الدموية دون مقابل، بمشاركة عدد من الأساتذة والمدرسين المساعدين وأطقم التمريض وطلاب كلية الطب، فضلًا عن شركات أدوية محلية ساهمت في دعم الفعالية.

 

 

جاء ذلك بإشراف الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة طلاب كلية الطب تحت إشراف الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة أماني عبد المقصود، رئيس أقسام الباطنة العامة، والدكتورة سحر الوكيل، رئيس تخصص السكر والغدد الصماء والأيض الغذائي والتغذية الإكلينيكية، والدكتورة راندا فايز، مدير مركز أبحاث السكر ومضاعفاته وأستاذ الأمراض الباطنة، والدكتورة مروه عدلي، مدير العيادات الخارجية بمستشفيات قصر العيني – جامعة القاهرة.

وشهد اليوم الطبي إقبالًا واسعًا من المرضى والمشاركين، حيث استفاد عدد كبير من المواطنين من الخدمات المقدمة في أجواء اتسمت بالوعي والتفاعل الإيجابي بين الفرق الطبية والمرضى.

ويأتي الاحتفال بيوم السكر العالمي في إطار الدور المجتمعي والإنساني لمستشفيات قصر العيني، جامعة القاهرة، وحرص كلية الطب بجامعة القاهرة على دعم مبادرات التوعية الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة، تأكيدًا لريادتها في الجمع بين التميز الأكاديمي والخدمة المجتمعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصر العيني يوم السكر العالمي مستشفيات جامعة القاهرة مستشفيات قصر العيني مرضي السكر

مواد متعلقة

مستشفيات قصر العيني تنظم يوما تعريفيا للأطباء المقيمين الجدد (صور)

مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة يوجه بتمديد فترات العمل الجراحي في بعض التخصصات الدقيقة

فعالية علمية بمستشفى الفيوم العام تحذر من مرض نادر يهدد حياة مرضى السكر

الأكثر قراءة

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

محمد عبد اللطيف: لا يوجد عجز في المعلمين بمصر

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تسجل 7،5 جنيه وارتفاع مفاجئ في الليمون والفلفل

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

موقف منتخب مصر، ترتيب مجموعات كأس العالم للناشئين 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حافظ عليها، أوقات الصلاة كما حددها القرآن الكريم والسنة النبوية

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية