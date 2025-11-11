مستشفيات قصر العيني تنظم يوما تعريفيا للأطباء المقيمين الجدد (صور)

18 حجم الخط

نظمت مستشفيات قصر العيني بجامعة القاهرة يومًا تعريفيًا خاصًا بالأطباء المقيمين الجدد، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبإشراف الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات، وتنفيذ ومتابعة الدكتور إيمان فؤاد، نائب المدير التنفيذي لشئون التدريب.

حضر اليوم التعريفي مجموعة من المسؤولين الأكاديميين والإداريين بالمستشفيات، حيث قدموا تعريفات شاملة عن هيكل المستشفيات والأقسام المختلفة والخدمات الطبية المتاحة، مما أتاح للمقيمين الجدد فرصة التعرف على بيئة العمل والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم خلال برامج التدريب.

دمج الأطباء المقيمين الجدد ببيئة العمل بمستشفيات قصر العيني

وأشار الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، خلال كلمته إلى أن الهدف من اليوم التعريفي هو تهيئة الأطباء المقيمين الجدد للاندماج في بيئة العمل بالمستشفيات، والتعرف على الأقسام المختلفة والخدمات المتوفرة، بما يضمن بداية تدريبية فعالة ومثمرة.

توجيهات للأطباء المقيمين بقصر العيني بالالتزام بقواعد التدريب

كما شدد الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، على أهمية الالتزام بالقواعد العامة للتدريب وفهم المهام والمسؤوليات لكل قسم لضمان تجربة تدريبية متكاملة وناجحة.

وتضمن اليوم شرحًا مفصلًا لمهام المستشفيات وأقسامها، ضمن إطار حرص مستشفيات قصر العيني – جامعة القاهرة على تقديم الدعم الكامل للمقيمين الجدد وتسهيل اندماجهم داخل بيئة العمل الطبية.

جاء من بين الحضور الدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للشئون الطبية والرعايات والتطوير، والدكتور مروة مشعل، نائب المدير التنفيذي للشئون المالية والإدارية، والدكتورة نسرين الغرباوي، رئيس قسم الباثولوجيا الكيميائية، والدكتورة شيرين غالب، والدكتورة ريم جان، رئيس قسم الطب الشرعي، والدكتورة دعاء صالح، المشرف على بنك الدم، والدكتور حاتم حافظ، مدير إدارة الإحصاء، والدكتور إبراهيم حامد، مدير عام الإدارة القانونية.

