مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة يوجه بتمديد فترات العمل الجراحي في بعض التخصصات الدقيقة

عقد مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة اجتماعه لشهر أكتوبر 2025، برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبحضور الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي للمستشفيات، ونواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات، إلى جانب الدكتور محمد هجرس والدكتور أحمد طلعت مستشاري العميد.

ووجّه الدكتور حسام صلاح بضرورة الالتزام ببدء العمليات الجراحية في مواعيدها الرسمية لضمان انضباط سير العمل ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، مع التأكيد على تمديد فترات العمل الجراحي في بعض التخصصات الدقيقة، لاستثمار الطاقة التشغيلية الكاملة لغرف العمليات وتسريع إنجاز الحالات وتقليل قوائم الانتظار، خاصة للحالات الحرجة والمعقدة.

المخزون الاستراتيجي لمستشفيات جامعة القاهرة

وأكد الدكتور حسام حسني أن المخزون الاستراتيجي للمستشفيات كافٍ ووفير، يغطي الاحتياجات الراهنة للوحدات الطبية والخدمية، مشيرًا إلى استمرار العمل على سد الفجوات المتبقية من خلال منظومة دعم لوجستي متكاملة.

وخلال الجلسة، هنأ المدير التنفيذي عددًا من أعضاء هيئة التدريس الذين صدرت لهم تكليفات جديدة، من بينهم: الدكتور أحمد عبد الرحمن محمد بطاح مديرًا لمركز رعاية الحالات الحرجة، والدكتورة عائشة محمد سمير مديرًا لمركز السموم البيئية والإكلينيكية، والدكتورة شيماء فاروق يحيى لاشين نائبًا لمدير مركز علاج الأورام والطب النووي.

كما عُقدت تحت رعاية الدكتور حسام صلاح جلسة مفتوحة لتعيين الأطباء النواب من خريجي دفعة 2023، حيث تم الإعلان عن (230) وظيفة شاغرة موزعة على الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية ومعهد الأورام، في إطار دعم المستشفيات بالكوادر الطبية المؤهلة.

تعاون بين كليتي طب قصر العيني وطب الأسنان

وشهد الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين كلية طب قصر العيني وكلية طب الأسنان برعاية وحضور رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، وبمشاركة الدكتورة جيرالدين محمد أحمد، بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة لمرضى جراحة الأسنان الذين تستدعي حالتهم رعاية متقدمة، من خلال التعاون بين مستشفى المنيل الجامعي التخصصي ومستشفى طب الأسنان التعليمي.

وفي إطار دعم حملات التوعية بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبر الوردي، نظمت مستشفيات قصر العيني يومًا توعويًّا تحت شعار “قصر العيني في قلب أكتوبر الوردي.. معًا ضد سرطان الثدي (Pink Day)”، تأكيدًا لدور الجامعة في نشر الوعي الصحي وخدمة المجتمع.

كما استعرض المجلس مؤشرات قوائم الانتظار خلال الشهر الماضي، والتي أظهرت زيادة في عدد العمليات الجراحية للحالات المسجلة ضمن القوائم مقارنة بالشهر السابق، بما يعكس تحسنًا في كفاءة التشغيل واستمرار الجهود لتقليل زمن الانتظار.

