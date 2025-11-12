الأربعاء 12 نوفمبر 2025
محافظات

أوقاف شمال سيناء تعقد 214 ندوة حول ترشيد استخدام الأطفال للإنترنت

مساجد شمال سيناء
مساجد شمال سيناء
عقدت مديرية أوقاف شمال سيناء، عددًا من الندوات العلمية بلغ (214) ندوة، ضمن برنامج “المنبر الثابت” المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، تحت عنوان “ترشيد استعمال الإنترنت لدى الأطفال”.

 

أوقاف شمال سيناء تعقد 214 ندوة ضمن برنامج “المنبر الثابت” لترشيد استخدام الإنترنت لدى الأطفال


 

نُفذت الندوات في (214) مسجدًا على مستوى مختلف مراكز محافظة شمال سيناء، عقب صلاة العشاء، وذلك في إطار التعاون المستمر بين المؤسستين الدينيتين العريقتين، الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وضمن مبادرة “صحح مفاهيمك” التي تستهدف معالجة القضايا المجتمعية من منظور ديني وسطي ومستـنير.


 

وتناول المحاضرون خلال الندوات أهمية توعية الأطفال بأخلاقيات استخدام شبكة الإنترنت، وبيان سبل الاستفادة من التكنولوجيا بصورة إيجابية وآمنة، مع التحذير من المخاطر الناتجة عن الاستخدام غير المنضبط أو المفرط، مؤكدين على دور الأسرة في المتابعة والتوجيه لحماية الأبناء من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي.


 

ويأتي تنفيذ هذه الندوات ضمن جهود الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لتعميق الوعي الديني والفكري، وتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية في مواجهة التحديات العصرية، وتوحيد الخطاب الدعوي حول القضايا الوطنية والاجتماعية ذات الأهمية.

