رافق اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، السفير السنغافوري لدى مصر دومينيك جوه، في جولة تفقدية داخل مستشفى العريش العام، وذلك ضمن برنامج زيارة السفير للمحافظة.



محافظ شمال سيناء يرافق السفير السنغافوري في جولة داخل مستشفى العريش العام

واطلع السفير خلال الجولة على أقسام المستشفى المختلفة، واستمع إلى شرح حول طبيعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وأهالي قطاع غزة، ودور المستشفى في استقبال الحالات المحولة عبر معبر رفح.

وأعرب السفير دومينيك جوه عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم العمل الإنساني وتقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين من غزة، مشيدًا بكفاءة الأطقم الطبية والإمكانات المتوفرة بالمستشفى.





من جانبه، أكد محافظ شمال سيناء أن المستشفى يعمل بكامل طاقته لاستقبال الحالات من داخل المحافظة ومن قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم أقصى درجات الدعم الإنساني والطبي

