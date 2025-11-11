18 حجم الخط

رافق اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، السفير دومينيك جوه، سفير سنغافورة لدى مصر، والوفد المرافق له، خلال جولته التفقدية اليوم لمخازن الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، ضمن زيارته الرسمية للمحافظة التي تستمر لمدة يومين.

محافظ شمال سيناء يرافق سفير سنغافورة لتفقد مخازن الهلال الأحمر بالعريش

وشهدت الجولة استعراض آليات تخزين وتوزيع المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، والتعرف على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري في تنسيق وصول الدعم الإغاثي إلى الأشقاء الفلسطينيين.

كما أشاد السفير دومينيك جوه بدور مصر الإنساني واللوجستي في تسهيل إدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدًا أن إجمالي المساعدات التي قدمتها سنغافورة لدعم المدنيين في القطاع بلغ نحو 24 مليون دولار أمريكي.

وتشمل زيارة السفير أيضًا تفقد مستشفى العريش العام ومعبر رفح البري، إلى جانب لقاء محافظ شمال سيناء لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الدعم الإنساني والتنمية.

