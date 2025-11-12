رئيس المتحف المصري الكبير يكشف عن نقلة نوعية في أعداد الزائرين قبل الافتتاح وبعده

18 حجم الخط

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، حجم الزيارات اليومية للمتحف قبل وبعد الافتتاح الرسمي له.



وقال خلال محاضرة ألقاها بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، إنه قبل افتتاح المتحف الرسمي كان عدد الزائرين حوالي 5000 زائر، أما بعد الافتتاح فيستقبل المتحف 19000 زائر يوميًّا.

وأشار غنيم إلى أن إدارة المتحف قررت اتباع نظام جديد ينظم عملية الزيارات خلال عطلات نهاية الأسبوع بعد الإقبال الكبير الذي شهده المتحف يوم الجمعة الماضي، لافتًا إلى أن الإدارة قررت الاكتفاء بالتذاكر التي يتم بيعها بنظام الاونلاين خلال أيام الجمعة والسبت لتنظيم عملية الدخول.

وأوضح أنه يمكن لأي زائر خلال باقي أيام الأسبوع حجز التذاكر بنظام الأون لاين أو من خلال شباك حجز التذاكر من خلال الكروت الذكية فقط.

أنظمة العرض داخل المتحف المصري الكبير

وذكر غنيم ان المتحف المصري الكبير، يحتوي على 12 قاعة للعرض الرئيسي تعتمد في فكرتها على الترتيب التاريخي أو الترتيب الموضوعي من خلال ثلاثة أمور هي المجتمع والمعبودات والملوك.

ولفت إلى أنه يتم استخدام أساليب عرض حديثة بمختلف القاعات، من خلال التكنولوجيا والشاشات التفاعلية والواقع المعزز والواقع الافتراضي، مشيرا إلى ان استخدام التقنيات التكنولوجية يعد جزء أساسي من العرض، حيث ان المتحف لا يعتمد فقط على عرض مجموعة من الآثار، وإنما ما يتم تقديمه للزائر هو تجربة متكاملة.

وعن قاعة توت عنخ آمون، قال غنيم إنها على مساحة 7500 متر مربع، ويعرض بها أكثر من 5000 قطعة بعضها يعرض لأول مرة، كما أن طريقة العرض مختلفة لأنها مقسمة لموضوعات وهي مؤثرة بشكل كبير وعليها ضغط كبير من الزائرين.

وتابع:" بالإضافة لذلك هناك قاعة مركبي الملك خوفو وبها مركبين واحدة يبلغ طولها 44 مترًا، وسيتم ترميم الأخرى أمام الزائرين لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.

وأكد غنيم أن المتحف يتبع أهم وأحدث الأنظمة البيئية وبه ألواح طاقة شمسية ونظام لترشيد المياه وفصل للقمامة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على الترويج له كمتحف أخضر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.