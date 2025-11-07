مفاجأة من قلب المتحف الكبير، محمد السعدي يكشف تفاصيل فيلم "نقل قناع توت عنخ آمون"

18 حجم الخط

كشف المنتج محمد السعدي، المشرف العام على احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، عن مفاجأة عالمية ضخمة يتم التحضير لها بعد الافتتاح، وهي إنتاج فيلم عالمي جديد بعنوان "نقل قناع توت عنخ آمون"، من إخراج المخرج الكبير تامر محسن، يوثق واحدة من أدق وأخطر عمليات النقل الأثري في تاريخ مصر عملية نقل القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون إلى مقره الجديد بالمتحف المصري الكبير.

وأوضح السعدي، خلال لقائه ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة ON، أن تصوير الفيلم بدأ منذ أكثر من شهر، وسيكون عملًا متعدد اللغات يستهدف الجمهور المحلي والعالمي، ليحكي تفاصيل العملية الاستثنائية لنقل أغلى قطعة أثرية في العالم، التي تمت وفق خطة أمنية محكمة وسرية تامة.

وأكد السعدي أن عملية النقل كانت حدثًا وطنيًا ضخمًا استمر لنحو ثماني ساعات متواصلة، شاركت فيه جهات سيادية وأمنية تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يجسد مدى حرص الدولة المصرية على حماية تراثها وإبهار العالم مرة أخرى بالحضارة المصرية القديمة.

