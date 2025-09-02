تخفيض 15%، أسعار الزيوت بالأسواق اليوم الثلاثاء بعد مبادرة القطاع الخاص مع "التموين"

أعلنت كبرى شركات الزيوت في مصر عن تطبيق تخفيضات فورية على أسعار منتجاتها بالأسواق تجاوزت نسبتها 15%، وذلك دعمًا للمواطن وتخفيفًا للأعباء المعيشية.



وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

شركة تراست للتجارة والصناعة: الزيت الخليط عبوة لتر بـ 64 جنيهًا بدلًا من 70 جنيها، وعبوة 700 مل بـ 47 جنيهًا بدلًا من 65.



شركتا ألفا مصر والمصرية لاستخلاص الزيوت: الزيت الخليط لتر بـ 63 بدلًا من 76، و700 مل بـ 48 بدلًا من 60 جنيها.

شركة الإسكندرية لاستخلاص الزيوت: الزيت الخليط لتر بـ 65 جنيهًا،صافولا مصر وأرما: الزيت الخليط لتر بـ 68 بدلًا من 77 جنيه، و700 مل بـ 50 بدلًا من 57 جنيها.



أرما: زيت كريستال دوار الشمس لتر بـ 90 بدلًا من 103 جنيه، و700 مل بـ 65 بدلًا من 73 جنيه.

وأكدت وزارة التموين أن هذه المبادرات ممن شركات القطاع الخاص تأتي في إطار التعاون بين الوزارة وتلك القطاعات لتحقيق التوازن في الأسواق وضمان توافر السلع الاستراتيجية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وفي السياق ذاته، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحضور قيادات الوزارة والأجهزة الرقابية وممثلي هيئة سلامة الغذاء ورؤساء شركات الزيوت الحكومية والخاصة، وذلك لمناقشة سبل مواجهة الغش التجاري في صناعة وتداول زيوت الطعام.

وقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع، هذه المبادرات تعكس روح التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التوازن في الأسواق وضمان توافر السلع الاستراتيجية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية لمواجهة أي مخالفات أو ممارسات غير مشروعة، ولن نتهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المستهلك."

وأضاف الوزير، نولي اهتمامًا كبيرًا بضمان جودة وسلامة الزيوت المطروحة في الأسواق، وحماية المستهلك من أي ممارسات ضارة أو محاولات للغش التجاري. مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومصانع الزيوت، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية وضبط أي مخالفات بشكل صارم."

وقال وزير التموين : "تكامل الجهود بين جميع الأطراف سواء الشركات المنتجة أو المستوردة أو المصنعة، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والأجهزة الرقابية، هو السبيل لضمان وصول منتج عالي الجودة وآمن للمستهلك المصري، بما يساهم في محاربة كافة أشكال الغش التجاري في مجال صناعة الزيوت، وتخفيف الأعباء عن المواطنين."

