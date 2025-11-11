الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

في تحد لقرار ممداني باعتقاله، عضو مجلس بلدية يدعو نتنياهو لزيارة نيويورك

ممداني ونتنياهو
ممداني ونتنياهو
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى دعوة من عضو بمجلس مدينة نيويورك لزيارة مدينة نيويورك الأمريكية في رأس السنة المقبل، في تحد لقرار عمدتها الجديد زهران ممداني الذي أكد أنه سيعتقله إذا زارها.

 

دعوة إلى نتنياهو لزيارة نيويورك في رأس السنة

ومن جانبها أفادت صحيفة معاريف، بأن  إينا فيرنيكوف، عضو مجلس مدينة نيويورك،أرسلت  رسالة رسمية إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بهدف دعوته لزيارة المدينة.

ممداني في تحدي مع نتنياهو في حل زيارة نيويورك

وتأتي الرسالة بعد أن صرح زهران ممداني، عمدة نيويورك المنتخب، عن نيته اعتقال نتنياهو فور وصوله إلى المدينة بعد الانتخابات، في حال انتخابه.

txt

عبد المنعم سعيد يكشف التحدى الأكبر أمام زهران ممداني بعد الفوز بمنصب عمدة نيويورك

وسعت فيرنيكوف، التي تقف على خط واضح إلى جانب إسرائيل على عكس موقف ممداني، إلى التأكيد على التزام نيويورك تجاه إسرائيل والمجتمع اليهودي.

وجاء في الرسالة: "ستقف مدينة نيويورك دائمًا إلى جانب إسرائيل، والشعب اليهودي، والقيم التي توحد أمتينا العظيمتين".

وكتبت فيرنيكوف في نص الرسالة: "يسعدني أن أرسل إليك دعوة لزيارة نيويورك في 1 يناير 2026، من أجل مقابلة أعضاء مجتمعنا والتأكيد على العلاقة العميقة والمستمرة بين دولة إسرائيل وشعب نيويورك، المدينة التي يعيش فيها أكبر عدد من السكان اليهود خارج إسرائيل".

