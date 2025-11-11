وزير الشئون الاستراتيجية بحكومة نتنياهو يستقيل من منصبه

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية بحكومة نتنياهو رون ديرمر استقال من منصبه.

رون ديرمر يستقيل من حكومة الاحتلال

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، قال خلال جلسة الحكومة، إن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر "سينهي مهامه قريبا".

ويأتي ذلك بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ عدة أسابيع، لتنتهي بذلك مهام الوزير ديرمر.

كوشنر وويتكوف يقودان صفقة السلام في غزة

وترأس ديرمر وفد المفاوضات الإسرائيلي خلال جولات التفاوض العديدة سواء والتقى بالعديد من المسؤولين الأمريكيين قبيل التوصل إلى صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

ويتولى الآن المبعوثان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر مهمة الحفاظ على سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ باقي مراحل مقترح ترامب للسلام في قطاع غزة وصولا لمرحلة إعادة إعمار القطاع.

