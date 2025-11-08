عبد المنعم سعيد يكشف التحدى الأكبر أمام زهران ممداني بعد الفوز بمنصب عمدة نيويورك

18 حجم الخط

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن فوز المرشح الأمريكي ذي الأصول الهندية والديانة الإسلامية الشيعية زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك يُمثل تحولًا نوعيًا غير مسبوق في المشهد السياسي الأمريكي، وخروجًا واضحًا عن الخط الليبرالي التقليدي للحزب الديمقراطي.

وأوضح سعيد، أن نيويورك تُعد معقلًا تاريخيًا للحزب الديمقراطي الليبرالي، ولم تُصوّت في أي انتخابات لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومع ذلك جاء فوز ممداني ليعكس خلطة سياسية جديدة تشبه المفاجأة التي حدثت مع انتخاب الرئيس الأسبق باراك أوباما، حين صعدت الأقليات إلى واجهة القيادة.

خلفية متعددة الأوجه

وأشار المفكر السياسي إلى أن ممداني، المعروف أيضًا باسم "زهران"، يحمل خلفية غنية ومتعددة، فهو هندي الأصل، مسلم شيعي وتعلّم اللغة العربية في القاهرة خلال فترة إقامته السابقة مع والده، كما أنه يتبنى برنامجًا اشتراكيًا واضح المعالم يختلف جذريًا عن الخط الليبرالي التقليدي الذي اعتادت عليه نيويورك.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كل الكلام” تقديم عمرو حافظ، المذاع على قناة “الشمس” أن فوز ممداني يُمثل انتصارًا مزدوجًا، ليس فقط على خصمه الجمهوري، بل أيضًا على منافسه الديمقراطي الذي ترشح كمستقل بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية، مشيرًا إلى أن ممداني استطاع بناء تحالف واسع من الأقليات والمهمشين، وحشد التأييد الشعبي خارج النخب السياسية المعتادة.

أجندة اجتماعية مثيرة للجدل لزهران ممداني

ولفت سعيد إلى أن البرنامج الاجتماعي لممداني هو الأكثر إثارة للجدل، إذ يرتكز على مبدأ "على قدر ما معك"، في إشارة إلى نهج اقتصادي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، رغم غموض آليات تطبيقه حتى الآن، مؤكدًا أن هذا الطرح استقطب شرائح واسعة من المجتمع الباحثة عن التغيير.

وأضاف أن زهران ممداني تبنى خطابًا منفتحًا وشاملًا، أدرج فيه مجتمع الميم والمجموعات المتحولة جنسيًا ضمن منظومة الحريات العامة، وهو ما أكسبه دعم هذه الفئات، كما اتخذ مواقف متوازنة تجاه الأديان المختلفة، مما شجع أيضًا شريحة من الأقلية اليهودية في نيويورك على التصويت لصالحه.

وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد أن فوز ممداني في مدينة نيويورك، التي تُعد نموذجًا للتحرر السياسي والاجتماعي، يُعمّق حالة الانقسام داخل الولايات المتحدة بين عالمين متوازيين عالم السواحل الليبرالي الذي يميل نحو الانفتاح والتنوع، وعالم القلب الأمريكي المحافظ الذي يتركز في الولايات الزراعية والصناعية المتوسطة والجنوبية الموالية لترامب.

وأشار إلى أن هذا الفوز يفتح الباب أمام إعادة تعريف الخريطة الانتخابية الأمريكية، ويؤكد في الوقت ذاته استمرار الصراع الفلسفي بين معسكر ترامب المحافظ والتوجه الليبرالي الجديد الذي تمثله مدن مثل نيويورك.

واختتم المفكر السياسي تصريحاته بالتأكيد على أن التحدي الأكبر أمام العمدة المنتخب زهران ممداني هو إثبات قدرة برنامجه الاشتراكي على الصمود والتطبيق الفعلي، وسط تحفظات قوية من الجمهوريين وحتى بعض الديمقراطيين، الذين يرون في فوزه تجربة مثيرة ولكن محفوفة بالمخاطر.

