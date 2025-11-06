بثوب يحمل نقوشا فلسطينية، كيف أثارت زوجة عمدة نيويورك الجديد غضب إسرائيل؟

18 حجم الخط

أثار فوز زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك، كأول مسلم يشغل هذا المنصب في تاريخ المدينة، الرأي العام في إسرائيل خاصة بعد ظهور زوجته راما دواجي بثوب مطرز مستوحى من التراث الفلسطيني خلال احتفال فوزه، ما حول اللحظة السياسية إلى بيان ثقافي مؤيد لفلسطين.

زوجة زهران ممداني تثير غضبا في إسرائيل

وارتدت زوجة ممداني في أول ظهور علني لها بصفتها "السيدة الأولى" لـ مدينة نيويورك، بلوزة سوداء بدون أكمام مطرزة بتطريز فلسطيني من أعمال المصمم الفلسطيني زيد حجازي، أحد أبرز خريجي جامعة سنترال سانت مارتينز في لندن.

الثوب، الذي جمع بين الرمزية السياسية والأناقة الفنية، لفت الأنظار في احتفال النصر الذي أقيم في مسرح باراماونت ببروكلين، ليصبح حديث الصحافة الإسرائيلية.

فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

وأشارت مجلات الموضة الأمريكية إلى أن دواجي "تعبر بالموضة عما يقوله زوجها في السياسة"، بينما وصف محللون إسرائيليون ظهورها بأنه "استفزاز متعمد" في قلب العاصمة الاقتصادية الأمريكية، بسبب ما يحمله التطريز الفلسطيني من رمزية سياسية في ظل تصاعد التأييد لحركة "تحرير فلسطين" داخل الجامعات والمدن الأمريكية.

تصميم الثوب لم يكن عابرا، فالمصمم زيد حجازي يستلهم أعماله من التراث الفلسطيني والمستقبلية العربية، ويصف علامته التجارية بأنها محاولة لـ"تحدي الأعراف التقليدية وبناء سردية عن شرق أوسط مستقبلي يحتفي بالتراث والحرفية المحلية".

ويرى مراقبون أن اختيار دواجي لهذا التصميم في واحدة من أكثر المناسبات السياسية متابعة في أمريكا، جاء بمثابة بيان فني يربط بين النضال الفلسطيني والتعبير الثقافي المعاصر.

