تقارير تكشف عن صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وليفربول

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي ريال مدريد منفتح على صفقة تبادلية محتملة مع ليفربول تشمل الوافد الجديد الألماني فلوريان فيرتز، وأحد لاعبي الفريق الملكي.

فيرتز أغلى لاعب وسط ولم يقدم المأمول

وكان فيرتز قد حطم الرقم القياسي لأغلى صفقة لاعب وسط بعد انضمامه إلى ليفربول قادما من باير ليفركوزن في شهر يونيو الماضي، لكنه حتى الآن لم يقدّم المستوى المنتظر منه في النادي الإنجليزي.

فاللاعب الألماني لا يزال ينتظر تسجيل هدفه الأول مع الريدز، واكتفى بـ3 تمريرات حاسمة في 16 مباراة في مختلف البطولات.

فيرتز مقابل رودريجو

ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو مهتم بإعادة لمّ الشمل مع فيرتز رغم تراجع مستواه الحالي مع ليفربول.

ويشير التقرير إلى أن إدارة ريال مدريد تفكر في صفقة تبادلية بين الناديين، خاصة أن ليفربول يُبدي اهتمامًا منذ فترة طويلة بضم البرازيلي رودريجو، ما قد يفتح الباب أمام مبادلة محتملة بين النجم البرازيلي وفلوريان فيرتز.

وشهد رودريجو تراجعًا واضحًا في عدد الدقائق التي يشارك فيها مؤخرًا، إذ يُعاني الجناح البرازيلي من قلة المشاركة منذ الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السابق كارلو أنشيلوتي، واستمر الوضع نفسه في الموسم الحالي مع المدرب الجديد تشابي ألونسو.

ورغم مشاركته في 16 مباراة حتى الآن هذا الموسم مع ريال مدريد، إلا أنه غالبًا ما يدخل كبديل وليس لاعبًا أساسيًا في التشكيلة.

وبحسب التقرير، فإن ريال مدريد يراقب فلوريان فيرتز منذ عدة أشهر، وكان من المرجح أن ينضم اللاعب إلى النادي الملكي لو تم تقديم عرض مناسب خلال الفترة الماضية.

فيرتز لعب سابقا تحت قيادة تشابي ألونسو

يُذكر أن فيرتز سبق له اللعب تحت قيادة ألونسو في باير ليفركوزن، وكان الثنائي جزءًا من الفريق الذي حقق الثنائية التاريخية في موسم 2023-2024.

وأضاف المصدر ذاته أن ريال مدريد لا يزال يتابع وضع فيرتز عن كثب، معتبرًا أنه قد يكون إضافة محورية لخط وسط الفريق في المستقبل.

إلا أن انتقاله يبدو غير مرجح في الوقت الراهن، إذ لا تنوي إدارة ليفربول بيع اللاعب في أي وقت قريب.

وقبل التطورات الأخيرة، كان ليفربول قد أبدى اهتمامًا بضم رودريجو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الصفقة لم تكتمل، حيث أشارت التقارير إلى أن النادي الإنجليزي لم يتمكن من تلبية مطالب ريال مدريد المالية.

وانضم رودريجو إلى ريال مدريد، العام 2019، قادمًا من ناديه الأم سانتوس، الذي نشأ فيه منذ طفولته.

