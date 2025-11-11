الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أنشيلوتي ينصح إندريك بشأن مستقبله مع ريال مدريد

إندريك
إندريك
18 حجم الخط

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل إندريك، مهاجم ريال مدريد الشاب، في الوقت الذي يستعد منتخب "السيليساو" للمشاركة في كأس العالم 2026.

 

أرقام إندريك هذا الموسم مع ريال مدريد 

وشارك إندريك خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد، تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، في 11 دقيقة فقط كبديل خلال مباراة فالنسيا.

ويجد إندريك صعوبة في حجز مكان له وسط تشكيلة ألونسو، وهو ما يهدد فرصه في المشاركة بكأس العالم 2026.

 

أنشيلوتي ينصح إندريك بشأن مستقبله 

وقال أنشيلوتي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "تحدثت مع إندريك في بداية الموسم، كان مصابًا، لكنه عاد الآن.. من المهم بالنسبة له أن يعود للعب ويُظهر إمكانياته".

وأضاف: "عليه أن يتشاور مع عائلته بشأن الأنسب له، وأن يتحدث مع النادي ليقرروا معًا ما هو الأفضل لمستقبله".

وتابع: "إنه صغير السن، ولن تكون هذه آخر بطولة كأس عالم يشارك فيها، وبإمكانه المشاركة فيها أكثر من مرة لأنه يمتلك الموهبة اللازمة.. قد يشارك أيضًا في كأس العالم 2030 أو 2034 أو حتى 2038".

 

أرقام إندريك تحت قيادة أنشيلوتي 

وتدرب إندريك تحت قيادة أنشيلوتي، الموسم الماضي، عندما كان المدرب الإيطالي مديرًا فنيًا لريال مدريد، حيث شارك في 37 مباراة بمختلف البطولات، وسجل 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إندريك كارلو انشيلوتي أنشيلوتي ريال مدريد البرازيل

مواد متعلقة

ريال مدريد ومانشستر سيتي يراقبان نجم ليفربول وقلق في الريدز

فينيسيوس يشعل أزمة جديدة في ريال مدريد

أنشيلوتي بعد الخسارة من اليابان: منتخب البرازيل تعبان نفسيا

أنشيلوتي يحدد شرطا لعودة نيمار إلى منتخب البرازيل قبل مونديال 2026

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

يديعوت أحرونوت: كوشنر ونتنياهو يصلان إلى تسوية لترحيل 200 مسلح من أنفاق رفح

منتخب أمريكا يفوز علي التشيك بهدف في كأس العالم تحت 17 عاما

لحظة تحطم طائرة عسكرية تركية على متنها 20 شخصا في جورجيا (فيديو)

برنامج إلكتروني جديد لتسريع فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية في انتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو حكم الشرع فى كثرة القسم بالطلاق على أتفه الأسباب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم كفالة مجهولي النسب؟ وهل يكون ثوابها مثل ثواب كفالة الطفل اليتيم؟

أيهما افضل زواج الابن أم أداء العمرة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية