أنشيلوتي ينصح إندريك بشأن مستقبله مع ريال مدريد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل إندريك، مهاجم ريال مدريد الشاب، في الوقت الذي يستعد منتخب "السيليساو" للمشاركة في كأس العالم 2026.

أرقام إندريك هذا الموسم مع ريال مدريد

وشارك إندريك خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد، تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، في 11 دقيقة فقط كبديل خلال مباراة فالنسيا.

ويجد إندريك صعوبة في حجز مكان له وسط تشكيلة ألونسو، وهو ما يهدد فرصه في المشاركة بكأس العالم 2026.

أنشيلوتي ينصح إندريك بشأن مستقبله

وقال أنشيلوتي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "تحدثت مع إندريك في بداية الموسم، كان مصابًا، لكنه عاد الآن.. من المهم بالنسبة له أن يعود للعب ويُظهر إمكانياته".

وأضاف: "عليه أن يتشاور مع عائلته بشأن الأنسب له، وأن يتحدث مع النادي ليقرروا معًا ما هو الأفضل لمستقبله".

وتابع: "إنه صغير السن، ولن تكون هذه آخر بطولة كأس عالم يشارك فيها، وبإمكانه المشاركة فيها أكثر من مرة لأنه يمتلك الموهبة اللازمة.. قد يشارك أيضًا في كأس العالم 2030 أو 2034 أو حتى 2038".

أرقام إندريك تحت قيادة أنشيلوتي

وتدرب إندريك تحت قيادة أنشيلوتي، الموسم الماضي، عندما كان المدرب الإيطالي مديرًا فنيًا لريال مدريد، حيث شارك في 37 مباراة بمختلف البطولات، وسجل 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

