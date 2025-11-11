الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يبحث مع وفد تيدا الصينية مشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية

محافظ القليوبية،
محافظ القليوبية، فيتو
18 حجم الخط

ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا مع وفد من شركة "تيدا" الصينية الرائدة في مجالات الطاقة وإدارة المخلفات، بحضور حسام إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، والوفد الصيني برئاسة Qin Yumei رئيس مجلس إدارة الشركة، وWang Tianhao نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، Liu Jun رئيس قطاع الميكانيكا، Yao Gang رئيس قطاع المكتب الفني، لبحث تنفيذ مشروع ضخم لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية بمدينة أبو زعبل بالخانكة.

جهود مكثفة لضبط شاب متهم بقتل أمه بعيار ناري في القليوبية

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى الزقازيق العام ويلتقي بالمرضى

محافظ القليوبية يترأس اجتماعًا موسعًا مع وفد شركة صينية لبحث آليات تنفيذ مشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية.

وخلال الإجتماع تم مناقشة العرض الفني والاقتصادي لإنشاء محطة متكاملة لتوليد الكهرباء من النفايات ضمن خطة متكاملة لإستغلال المخلفات وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل نقلة نوعية في إدارة المخلفات والطاقة النظيفة، موضحًا أنه سيسهم في تغطية احتياجات المناطق الصناعية بالكهرباء وربط الإنتاج بالشبكة القومية.

فيما أعرب وفد شركة "تيدا" عن تقديره للتعاون مع المحافظة وشركة نهضة مصر، مؤكدًا حرصه على الإسراع في استكمال الدراسات الفنية والمالية للمشروع ليكون نموذجًا للتعاون الإستراتيجي في مجال الطاقة النظيفة.

حضر الإجتماع:
الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسرعة التنفيذ، مشيرًا إلى أن المشروع يعد من أهم محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة لما يحققه من عوائد اقتصادية وبيئية وفرص عمل جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

كشف ملابسات واقعة تعدي شخص على ابنة شقيقه بالضرب في القليوبية

انطلاق مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية على مستوى القليوبية

تموين القليوبية يضبط 51 مخالفة بالمخابز والأسواق في 4 مدن

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

يديعوت أحرونوت: كوشنر ونتنياهو يصلان إلى تسوية لترحيل 200 مسلح من أنفاق رفح

منتخب أمريكا يفوز علي التشيك بهدف في كأس العالم تحت 17 عاما

لحظة تحطم طائرة عسكرية تركية على متنها 20 شخصا في جورجيا (فيديو)

برنامج إلكتروني جديد لتسريع فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية في انتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو حكم الشرع فى كثرة القسم بالطلاق على أتفه الأسباب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم كفالة مجهولي النسب؟ وهل يكون ثوابها مثل ثواب كفالة الطفل اليتيم؟

أيهما افضل زواج الابن أم أداء العمرة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية