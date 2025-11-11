محافظ القليوبية يبحث مع وفد تيدا الصينية مشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية

18 حجم الخط

ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا مع وفد من شركة "تيدا" الصينية الرائدة في مجالات الطاقة وإدارة المخلفات، بحضور حسام إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، والوفد الصيني برئاسة Qin Yumei رئيس مجلس إدارة الشركة، وWang Tianhao نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، Liu Jun رئيس قطاع الميكانيكا، Yao Gang رئيس قطاع المكتب الفني، لبحث تنفيذ مشروع ضخم لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية بمدينة أبو زعبل بالخانكة.

وخلال الإجتماع تم مناقشة العرض الفني والاقتصادي لإنشاء محطة متكاملة لتوليد الكهرباء من النفايات ضمن خطة متكاملة لإستغلال المخلفات وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل نقلة نوعية في إدارة المخلفات والطاقة النظيفة، موضحًا أنه سيسهم في تغطية احتياجات المناطق الصناعية بالكهرباء وربط الإنتاج بالشبكة القومية.

فيما أعرب وفد شركة "تيدا" عن تقديره للتعاون مع المحافظة وشركة نهضة مصر، مؤكدًا حرصه على الإسراع في استكمال الدراسات الفنية والمالية للمشروع ليكون نموذجًا للتعاون الإستراتيجي في مجال الطاقة النظيفة.

حضر الإجتماع:

الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسرعة التنفيذ، مشيرًا إلى أن المشروع يعد من أهم محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة لما يحققه من عوائد اقتصادية وبيئية وفرص عمل جديدة.

