برشلونة يرد على بيان الاتحاد الإسباني بشأن لامين يامال

رد نادي برشلونة الإسباني على البيان الصادر من الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن لاعبه الشاب لامين يامال، والذي تم استبعاده من قائمة منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الجاري بسبب الإصابة.

وكان الاتحاد الإسباني أوضح في بيانه أن يامال خضع لعلاج لحالته الصحية دون تنسيق مسبق مع الجهاز الطبي للمنتخب أو الاتحاد، مشيرا إلى أن اللاعب أجرى إجراءً علاجيًا لمعالجة التهاب العانة الذي يعاني منه منذ فترة.

رد برشلونة على الاتحاد الإسباني

وفي المقابل، أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة أبلغ الاتحاد الإسباني بالأمر فور اتخاذ الخطوة، موضحة أن النادي الكتالوني يتعامل بمسؤولية تامة وبالتنسيق الكامل مع اللاعب، من أجل ضمان تعافيه وعودته إلى الملاعب بأفضل شكل ممكن.

وأوضح برشلونة أنه استعان بخبرة الطبيب البلجيكي إرنست شيلدرز، أحد أبرز المتخصصين عالميا في هذا النوع من الإصابات، حيث قام الطبيب بزيارة يامال في مدينة خوان غامبر الرياضية عقب مباراة الفريق أمام سيلتا فيجو لتقييم حالته.

وأشار التقرير إلى أن نتائج الفحص جاءت إيجابية وتؤكد تحسن الحالة، رغم الحاجة إلى بعض الوقت لاستكمال التعافي الكامل. وبناءً على مشاورات بين الطبيب شيلدرز والجهاز الطبي لبرشلونة واللاعب نفسه، تقرر اعتماد علاج يعتمد على الترددات الراديوية يتطلب فترة راحة ومتابعة دقيقة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن الطاقم الطبي لبرشلونة أبلغ الاتحاد الإسباني بكل تفاصيل الخطة العلاجية فور الاتفاق عليها، في محاولة لتوضيح أن جميع الإجراءات تمت في إطار من الشفافية والتنسيق بين الطرفين.

