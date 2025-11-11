وزير لا يقول الحقيقة

18 حجم الخط

إلى الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: تساءلت في مقال سابق عن سر اصطحاب وزير الزراعة لقائد الحرس الخاص به في عدد غير قليل من رحلاته الخارجية، ولم أتلقَّ إجابة لا من الوزير ولا من مجلس الوزراء ولا من أية جهة رسمية، غير أن الوزير قطع الشك باليقين عندما التقى مع المذيعة حنان موج في بودكاست "خطوات".



وسؤالي للدكتور مدبولي: ماذا لو اكتشفت أن وزيرًا لديك يكذب؟ نعم، ضبطناه متلبسًا يقول على غير الحقيقة، الوزير الذي نقصده هو السيد علاء فاروق، وزير الزراعة؛ فقد قال، لا فض فوه، في مقابلة صحفية عرضت على العامة أنه لا يصطحب معه في رحلاته الخارجية قائد حراسته إلا في الدول التي تعاني فراغًا أمنيًا..

وأضاف: إن هذا الأمر متعارف عليه في الحكومة؛ أي أن سيادته يقصد أنه من المتعارف عليه اصطحاب الوزراء لحراساتهم في رحلاتهم خارج الحدود.

ربما نسي الوزير أو تناسى أو تجاهل عن عمد أنه اصطحب معه قائد حرسه إلى دولة الإمارات، فهل الإمارات تعاني أزمة أمنية؟ وهل كانت حياة الوزير معرضة للخطر أثناء رحلته إلى أبو ظبي مما استلزم معه اصطحاب قائد حرسه؟!

من المعروف لكل من سافر أو تابع أخبار دولة الإمارات أن تجارتهم الرائجة، إلى جانب حالة الأمن والأمان التي منَّ الله عليهم بها، تجعلها وجهة استثمارية جاذبة لكثير من رؤوس الأموال شرقًا وغربًا، وأن أبو ظبي واحة أمان واستقرار، وليس فيها ما يستدعي أن يخشى الوزير على حياته من الخطر.

والسؤال: هل يحوز قائد الحرس الشخصي لسيادته سلاحًا خارج الحدود؟ هل يحمله معه على الطائرة؟ وهل وزير الزراعة المصري شخصية مهددة لدرجة أنه يصطحب معه قائد الحرس؟ وهل قدم لرئيس مجلس الوزراء معلومات حول ما يهدد حياته خارج الحدود؟

وسؤالي للسيد الوزير: هل حياتك مهددة أصلًا في مصر؟ وهل يعرفك الناس في الشارع عندما "تتمشى" أم أن الأخطار تحيق بك وهناك من يتربصون بك ويخططون لك بليل؟ وهل دفعت الوزارة سعر تذكرة درجة أولى على الطائرة في رحلات السيد قائد الحرس الخاص بك؟

هل تكفلت الوزارة من أموال الشعب بإقامة قائد الحرس في فنادق من فئات النجوم الخمس؟ وهل قرر له صرف بدل سفر من أموال الغلابة؟ وهل حصل على موافقة مجلس الوزراء باصطحاب حارسه معه في رحلات إلى دول مثل الإمارات العربية الشقيقة؟

وسؤالي للسيد الوزير: هل أصطحبت معك قائد حرسك الشخصي إلى دولة ألمانيا؟ وهل ألمانيا دولة تعاني حالة من حالات عدم الاستقرار؟ هل برلين عاصمة خطرة يخرج فيها المرء من الفندق فتخطفه عصابات المافيا ولا يعود إلا بدفع فدية؟ وهل كانت هناك أخطار تهدد حياتك في أوروبا فاضطررت إلى اصطحاب حارسك معك؟

وتطرح الاستفسارات نفسها واحدًا تلو الآخر كنتيجة طبيعية لما قاله الوزير في المقابلة المعروضة في الفضاء الإلكتروني حول هذا الأمر تحديدًا، لنسأل، وهذا من حقنا ومن حق سيادته أن يرد، ونحن ملزمون بنشر رد سيادته والتعقيب عليه إن لزم الأمر.. هل تونس دولة خطرة أمنيًا لتصطحب معك حارسَك الشخصي أو قائد حراساتك؟

أجبني، فإن لم تجبني فأني أنتظر الإجابة من السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي ليطلعنا سيادته على قواعد السفر، ومن يحق له إصدار قرار بسفره مع الوزراء والخفراء الذين يمثلون السلطة التنفيذية، من الذي منح الوزير أن يتصرف في أموال الشعب كما لو كانت مال سايب؟ كما تعرفون، المال السايب يعلم السرقة.. أنتظر الإجابة، وأعتبر الملف مفتوحًا حتى نصل إلى إجابات وافية وشافية.

